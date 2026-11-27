NC Corporationは、Dynamis Oneが開発中の新伝奇魔法RPG『アストラエ・オラティオ』について、韓国で開催されるサブカルチャーフェスティバルAGF 2026での詳細な出展情報を公開した。12月4日から6日に京畿道高陽市で開催される同イベントでは、最大規模のブースでPC50台・モバイル30台規模の試遊スペースを提供し、CCTBで公開されなかった新キャラクター6人や新たなボス戦を体験できる。また、シナリオ映像の上映やスタンプラリー、韓国語版グッズの販売も予定されている。

NC Corporationは、 Dynamis One が開発中の新作『 アストラエ・オラティオ （Astrae Oratio）』について、韓国で開催されるサブカルチャーフェスティバル「Anime x Game Festival（ AGF 2026 ）」の特設ページと会場プログラムの詳細を公開しました。

『アストラエ・オラティオ』は、Dynamis One（ディナミス・ワン、代表：朴 炳林氏／パク ビョンリム氏）が開発し、NC Corporation（共同代表：金 澤辰氏／キム テクジン氏、朴 炳武氏／パク ビョンム氏）が展開する新伝奇魔法RPGです。12月4日から12月6日まで韓国・京畿道高陽市で開催される「AGF 2026」へ、イベント最大規模のブースで出展します。 試遊スペースはPC50台・モバイル30台規模での展開が予定されており、今回が初となるPC試遊を実施します。

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試遊では、クローズドベータテスト（CBT）で出会えなかった新キャラクター6人（柳原ルイーゼ、阿泉結月、熊谷璃音、所沢纏、鬼寅雫、神蔵瑚都羽）や、新たなボス戦「スコア トライアル デスマスク」を体験可能です。 会場内の「シナリオ上映館」では、「プロローグ」「新宿編プレビュー」「ユルコ・トリオミニストーリー」など3種のストーリー映像を上映し、世界観やキャラクターたちの物語を紹介。 また、ブースプログラムへの参加数に応じて「キーホルダー」「レンチキュラーカード」「名刺ケース」「折りたたみカート」といったノベルティがもらえるスタンプラリーも実施されます。