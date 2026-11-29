4連敗を喫し、直近10試合で8敗。2025年にはNBAで最高のチームだったオクラホマシティ・サンダーが深刻な不振に陥っている。ミルウォーキー・バックスにまさかの敗戦を喫し、シェイ・ギルジャス＝アレクサンダーが危機感を示した。

4連敗を喫し、直近10試合で8敗。2025年にはNBAで最高のチームだったオクラホマシティ・サンダーが深刻な不振に陥っている。 ミルウォーキー・バックスにまさかの敗戦を喫し、シェイ・ギルジャス＝アレクサンダーが危機感を示した。

「正直に言えば、僕たちはバスケットボールチームとして、ここ数年ほど強くない。 それをはっきり認めなければならない」と、2度のMVP受賞歴を持つ現MVPは、イースタン・カンファレンス最下位のチームに111対119で敗れた後に語った。 サンダーは、こちらも主力を欠くミルウォーキーを相手に、ハーフタイム時点の64対58というリードを守れなかった。 それまでわずか2勝だったバックスに第3クォーターで圧倒され、同クォーターを18対34で落とした。

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バックスはそのリードを最後まで守り切った。 一方、「SGA」はサンダーに負傷者が多いことを言い訳にしようとはしなかった。