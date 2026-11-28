NASDAQは人工知能銘柄の買いで前日比1.17%高の5万0774ドル94セントで終えた。一方でNVIDIAは輸出規制とCEOの私人問題で下落。年末商戦の好調期待と来週議会で証言予定。

NASDAQ 総合指数は11月27日に4連伸を記録し、終値は前営業日の25日時点と比較して591ドル99セント上昇し、5万0774ドル94セントとなった。この上昇率は1.17%に相当する。

市場では人工知能関連銘柄を中心に主力株への買いが入り、相場全体を押し上げる要因となった。ダウ・ジョーンズ工業平均株価でも600ドル高を超える場面が確認された。ダウ平均の構成銘柄においては、ナイキなど消費関連株の一部にも買いが入る動きが見られた。

Also read NVIDIA RTX Spark搭載ProArt P16のハードウェア仕様とベンチマーク性能

米国では27日に「ブラックフライデー」が迎来され、年末商戦が本格化した。アドビの分析によれば、26日から30日にかけてのオンラインショッピングを中心とした売上高は、前年の同時期と比較して7.4%増となる見込みとされている。

堅調な個人消費の期待感が、米国景気の下支え要因として株買いを誘う材料となった。しかし、27日の米株式市場は13時までの短縮取引であったため、通常よりも市場参加者が少ない状態となった。

Advertisement

薄商いとNVIDIAの下落要因

インタラクティブ・ブローカーズのスティーブ・ソスニック氏は、薄商いであるため相場の上げ幅が大きくなりやすいと指摘した。NVIDIAの株価は3営業日ぶりに反発したものの、一時は2.6%安まで売られる場面があった。

ブルームバーグ通信は27日、NVIDIAのジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）と親密な関係にあったとされる女性に関連する中国のデータセンターに、同社の先端AI半導体が導入されていたと報じた。この報道が重荷となり、株価を押し下げた。

米政府が半導体の輸出規制を一段と強化すると観測され、市場参加者の懸念を強めた。NVIDIAの株価変動は、ハイテク株全体の動向や人工知能ブームの持続性に対する市場の敏感さを映し出している。

来週の議会証言と市場の影響

来週にはジェンスン・フアン氏が米連邦議会で証言する予定となっている。市場関係者の間では、中国との関係やスパイ疑惑のある女性との関係を巡って、民主・共和両党から追及を受ける可能性があるとの見方が広がっている。

Advertisement

ヨークビル・アイブスのダニエル・アイブス氏は、この証言がハイテク株の先行きや人工知能ブームの持続性を左右する重要なイベントだと指摘した。両党からの厳格な追及が見込まれるため、市場の関心は高まっている。

NVIDIAの株主疑惑や輸出規制の懸念は、長期的な投資判断に影響を与える可能性がある。来週の議会の行方は、人工知能関連銘柄全体の相場環境に大きな影響を及ぼすと予想される。