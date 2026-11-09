NASA宇宙飛行士採用2026：米国籍必須、応募期間と選考スケジュール詳細

NASAは2026年から2027年にかけて宇宙飛行士を採用する。米国籍と理工系修士号が条件で、アルテミス計画への貢献が期待される。選考プロセスと着任後の訓練内容を解説する。

米航空宇宙局（ NASA ）は、次期 宇宙飛行士 候補者の採用募集を実施すると発表した。この採用プロセスは2026年12月から始まり、2027年4月までの間に提出された応募書類の審査が行われる。この公募は、月面での持続的な有人探査を目指す「アルテミス」計画の次世代要員を育成し、現在活動中の 宇宙飛行士 32人を補完するために行われるものだとされている。

応募資格と必須条件の詳細

NASAの宇宙飛行士候補者としての応募には、米国国籍の保有が絶対的な条件として求められる。日本国籍のみを有する者、または米国外籍の者は今回の募集に応募することができない。学歴については、原則として工学、生物科学、物理科学、コンピューター科学、数学などの理工系分野で修士号を取得していることが必要とされている。

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修士号の要件には、特定の条件下での代替条件が設定されている。これには、関連分野の博士課程において2年以上学んでいる状態であること、所定の医療系学位を取得していること、あるいは認定されたテストパイロット養成課程を2027年7月までに修了していることが含まれる。これらは修士号に代わる資格として認められるものである。

資格要件に加え、候補者は長期宇宙飛行に向けた厳格な身体検査に合格する必要がある。専門的な知識や実務経験だけでなく、ミッション遂行において不可欠なリーダーシップ、チームワーク、そして円滑なコミュニケーション能力も重要な選考基準となる。これらの多角的な評価を通じて、宇宙空間という過酷な環境でも活躍できる人材が選ばれる。

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選考スケジュールと面接プロセス

応募書類の審査は2026年12月から2027年4月にかけて実施される。書類審査を通過した応募者に対しては、2027年の春に最初の面接と選考評価が行われる。その後、2027年の夏には最終面接が実施され、2027年の秋頃に最終的な候補者が発表される予定だ。ただし、応募者の総数や選考の状況によっては、これらの日程が変更される可能性がある点に注意が必要である。

前回の宇宙飛行士採用は2024年に行われ、8000人を超える多数の応募者の中から、2025年に10名が選ばれた。今回の募集もそれと同様の規模、あるいはそれ以上の規模で行われると予想され、高い競争率が予想される。NASAは、この選考プロセスを通じて、将来の月面活動や火星探査ミッションを支える中核的な人材を確保しようとしている。

着任と訓練、そして今後の展望

最終的に選ばれた候補者は、2027年から2028年の冬にかけて、米テキサス州ヒューストンのジョンソン宇宙センターへの着任を予定している。この施設は、宇宙飛行士の訓練と管理の中枢を担う重要な拠点である。着任後、候補者は約2年間にわたり、基礎的な技能訓練を受けることになる。

訓練内容には、船外活動（宇宙空間での作業）、宇宙ステーションの運用、ジェット機を使用した飛行技術の習得、そしてロボットアームの操作技能が含まれる。これらの訓練を修了することで、候補者は実際の宇宙ミッションに参加する準備が整う。NASAは、この一連の養成プロセスを経て、アルテミス計画の成功に不可欠な次の世代の宇宙飛行士を育成していく方針だ。