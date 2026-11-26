結局のところ、DARTは誰もが予想していたよりもはるかに大きな被害をもたらしたことが判明した。

Heraの画像から、衝突による損傷の規模が見えてきた。 クレーターの直径を20mほどと見積もる予測もあったが、画像では 小惑星 の一端がほぼ丸ごと吹き飛んだように見え、スタジアムほどの大きさのクレーターが衝突面いっぱいに広がっている。

画像を見ると、もともとは卵に近い形だったディモルフォスが、見る角度によって、縦半分に切ったゆで卵のようにも、インゲン豆のようにも見える。 ESAのHera担当チームは、衝突がもたらしたもう1つの変化も発見した。 DARTが衝突する前のディモルフォスは、月が地球にいつも同じ面を向けているのと同じように、ディディモスにいつも同じ面を向けていた。 自転と公転が同期する「潮汐（ちょうせき）固定」と呼ばれる状態だ。

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衝突後もこの状態が続くとの見方があったが、Heraの画像で、ディモルフォスが不規則に転がるように自転していることが確認された。 ESAは配信の最後に、もう1つの意外な発見を明かした。 Heraミッションの主任研究者であるPatrick Michel氏によると、研究チームはエンジニアに、ディモルフォスに近づいても安全だと伝えていた。 DARTの衝突で飛び散った破片の大半は周辺から飛び去り、残りもHeraが到着するまでにディディモスかディモルフォスの表面に戻ると見込んでいたからだ。