NARABUZZ 1.5の提供開始に伴い、GPSを活用したエリア限定特典の配布機能やアーティスト向け専用ページが新設されました。また、決済手段が5種類追加され計8種に拡充。ファンは事前注文や指定時間帯受取により利便性が向上し、主催者は来場者の動線設計や販売促進の新たな施策が可能になります。加えて、公式キャラクターBUZZYも登場しました。

UPDATE 04｜0円販売で「整理券」「特典券」にもさらにGPSの設定により、特定のエリアに行くと無料で特典券を受け取れる仕組みも構築可能。 会場内の回遊や集客の設計そのものに活用でき、 物販システム から「来場者の動きをデザインするツール」へと役割を広げます。

アーティストやイベントごとの専用ページ（テナントページ）を新設しました。 ページ内の情報は自由に設定でき、公式サイトやSNSへのリンクも設置できます。 UPDATE 06｜決済手段を8種類に拡充 従来のクレジットカード、あと払い（Paidy）、PayPayに加え、新たにコンビニ決済、楽天ペイ、メルペイ、d払い、au PAYの5種類を選択可能にしました。

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「使いたい決済がない」ことによる機会損失を防ぎます。 NARABUZZ 1.5の提供開始にあわせ、公式キャラクター「BUZZY（バジー）」が誕生しました。 ライブ会場やフェス、スポーツ、ポップアップ、アニメイベントなど、“人が並び、期待が高まる場所”に現れる、人の熱狂エネルギー「BUZZ」から生まれたデジタル生命体です。 ■ ファン・運営・主催者の三者に広がる好循環 ファンにとっては、事前注文で在庫を確実にキープでき、受取時間帯も自分で指定できるため、開演直前に焦ることも、猛暑や悪天候の下で体力を消耗することもありません。

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グッズ販売以外のブースも楽しめ、「並ぶために来た日」が「好きなものを、好きなだけ楽しむ日」に変わります。 主催者にとっては、事前EC・会場受取・整理券・オーダーシートを組み合わせた売上の拡大や、GPS連動によるエリア限定販売・特典配布といった新たな施策が可能になります。 購買データは、次の企画を考える材料になります。