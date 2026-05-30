Nシステムとオービスの違い：目的と機能を徹底解説

道路上のカメラ装置には犯罪捜査用のNシステムと速度取締用のオービスがあり、目的や動作が異なります。本記事では、それぞれの特徴や設置状況、注意点を詳しく解説します。

道路上に設置されたカメラ型の装置には、大きく分けて Nシステム と オービス （速度違反自動取締装置）の二種類が存在します。 両者は外見が似ているため混同されがちですが、その目的や機能には明確な違いがあります。

まず、Nシステムは「Number（ナンバー）」の頭文字を取った名称で、クルマのナンバープレートを読み取り、警察のデータベースと照合することで、盗難車両や犯罪に使用された車両を発見するためのシステムです。 つまり、交通違反の取り締まりではなく、犯罪捜査や防犯を主目的としています。2015年の国会資料によれば、警察庁が1511式、各都道府県警察が179式を保有し、全国で合計1690式が運用されています。 単純平均で1都道府県あたり約36式となります。

Nシステムは赤外線カメラを使用してナンバーを読み取るため、目に見えるフラッシュなどの発光はなく、ドライバーが撮影を感知することはほとんどありません。 ただし、ドライブレコーダーなどのカメラには赤外線が映り込むことがあり、録画映像では光って見える場合があります。 このシステムは高速道路や主要国道に設置されることが多く、車両の動向を把握することで事件の早期解決や犯人の追跡に貢献しています。 また、Nシステムは常時撮影を行っているわけではなく、通過する全ての車両のナンバーを記録しているわけではありません。

特定の条件に合致する車両のみを抽出する仕組みであり、プライバシーにも配慮されています。 一方、オービスは正式名称を「速度違反自動取締装置」といい、設定された制限速度を超過した車両を自動で検知し、その車両、ナンバープレート、運転者を撮影する装置です。 撮影された画像は違反の証拠として使用され、後日、運転者に通知が送られます。 オービスは主に高速道路や事故多発地点の国道などに固定式で設置されることが多く、死亡事故や重大事故を防ぐために速度超過が問題となりやすい区間に重点的に配置されています。

固定式オービスはNシステムに比べて本体が大きく、撮影用のストロボ（発光装置）が備わっていることが多いです。 そのため、一見して複数の機械が一体となった構造をしています。 オービスには、設置区間の手前に警告看板が設置されているという特徴があります。 通常、数キロメートル手前から「自動速度取締機設置路線」といった標識でドライバーに注意を促します。

これは、ドライバーのプライバシー権に配慮した措置であり、速度違反の抑止効果も期待されています。 オービスが速度違反を検知すると、赤や白の強いフラッシュ光を発して撮影するため、ドライバーは明らかに撮影されたことを認識できます。 ただし、最近では光を使わないタイプのオービスも登場しており、従来とは異なる方式も増えています。 このように、Nシステムとオービスは一見似ていますが、目的や動作方法が根本的に異なります。

ドライバーが道路上でカメラ装置を見かけた際、それがどちらのタイプかを見分けることは容易ではありません。 しかし、オービスの場合は警告看板が設置されているため、事前に注意することが可能です。 逆に、Nシステムは警告看板がなく、赤外線を使用するため視認性が低いです。 誤ってNシステムをオービスと勘違いして急ブレーキを踏むと、後続車との車間距離が詰まり追突事故の原因となります。

速度超過をしていない場合は、慌てずにそのまま走行を続けることが安全です。 また、オービスが設置されている区間では、制限速度を遵守することが最も重要です。 速度違反は重大な事故を引き起こすだけでなく、反則金や罰則の対象となります。 近年、オービスの技術は進化しており、複数の車線を同時に監視できる機種や、ナンバー自動認識機能を備えたものも登場しています。

さらに、Nシステムも犯罪捜査の効率化に寄与しており、両者は交通安全と防犯の両面で重要な役割を果たしています。 ドライバーとしては、装置の種類に惑わされず、常に安全運転を心がけることが求められます





kuruma_newsjp / 🏆 75. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nシステム オービス 速度違反取締 ナンバー読取 交通安全

United States Latest News, United States Headlines