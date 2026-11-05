NovillaLavender 22cmマットレス発売 天然ラベンダー配合で睡眠品質向上

世界で140万枚以上を販売するグローバルブランドNovillaが、天然ラベンダー成分配合のポケットコイルマットレス「Lavender 22cm」を投入。睡眠環境の最適化を目指す。

グローバル寝具ブランド Novilla は、日本市場に向けて 天然ラベンダー 成分を配合した新マットレス「 Lavender 22cm ポケットコイルマットレス 」の販売を開始した。この製品は、同社のブランド理念である「眠りに正解はひとつじゃない」を具現化し、日本特有の気候や多様なライフスタイルに寄り添う設計となっている。表面生地には独自のラベンダーカプセル技術を採用し、就寝前に落ち着いた雰囲気を提供することで、質の高い睡眠環境の構築を目指す。

グローバル実績と製品開発の背景

Novillaは世界130以上の国と地域で寝具製品を展開する企業であり、米国Amazonのマットレスカテゴリーにおいて売上ランキング1位を獲得した実績を有している。年間販売枚数は140万枚を超え、世界1000万以上のご家庭に製品が利用されている。世界4カ所に生産拠点を構え、ACAやISPA、CertiPUR‐USなど5つの国際的な認証・関連資格を取得している点が品質管理の裏付けとなっている。

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ラベンダー香気と高密度コイルの技術

新製品「Lavender 22cm」は、表面生地に天然ラベンダー成分を配合したポリエステル生地を採用している。Novilla独自のラベンダーカプセル徐放技術により、ほのかな香りが持続的に放出され、睡眠前のリラクゼーション効果を狙う。マットレス内部には高密度独立ポケットコイルが使用されており、コイル一つひとつが身体の部位や体重に合わせて独立して動く構造となっている。これにより体圧がバランスよく分散され、寝返りによる振動の伝達やコイル同士の摩擦音を軽減する。

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安定したサポートと耐久性の両立

独立ポケットコイルの上部には高密度ウレタンフォームが組み合わせられており、コイルの硬さが身体に直接伝わりにくい構造を実現している。この設計により安定したサポート力を保ちながら、柔らかなフィット感を高めている。また、マットレス両サイドには三重の補強コイルを配置することで、縁の沈み込みにも配慮した設計となっている。搬入や設置がしやすい圧縮ロール梱包を採用しており、日常の使いやすさと寝心地の両立を図っている。

消費者への影響と今後の展開

この製品投入により、Novillaは日本市場において快適性、品質、実用性を兼ね備えた寝具を通じ、一人一人のニーズに合った睡眠環境の提供を目指している。製品の品質管理からアフターサービスまで、お客様が安心してお使いいただける体制を整えていることが売りの一つである。天然ラベンダーの香りと快適な寝心地を追求した本製品は、睡眠の質を改善したい消費者にとって新たな選択肢となる。今後の展開として、日本国内での認知度向上と販売網の拡大が期待されている。