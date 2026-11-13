Notion AIデータ漏洩で法人向けZDRプランでもリスク：Fireworks.aiの保守不備が原因

Notion LabsはNotion AIのチャット記録漏洩を認め、ZDRプラン利用法人も影響可能。Fireworks.aiのデータ保持不備が原因で、接続を停止し調査中。

米 Notion Labsは、クラウド型ワークスペース「 Notion 」のAI機能「 Notion AI」において、チャット記録が漏えいした可能性があると発表した。特に法人向けプランでZero Data Retention（ ZDR ：ゼロデータ保持）を利用していたユーザーでも、データ漏えいの対象となった可能性があることを11月12日（日本時間）までにヘルプページで公表した。これは同社が11月9日（現地時間）に発表した事件に関連する詳細な情報である。

データ漏洩の原因とZDRの適用範囲

Notion AIの処理の一部を委託している米Fireworks.aiへの不正アクセスが原因で、Notion AIの利用状況を分析する機能「Insights」のチャット記録が漏えいした恐れがある。Notion Labsの説明によると、Insightsを含めデータの保持が必要な機能については、本来法人向けプランのZDRの対象外となっている。しかし今回のケースでは、Notion AIの利用時に保存したリクエストと回答がFireworks.ai側に送信され、分析が実行されていたという仕組みが問題視されている。

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通常、Insightsの利用においては、保存するデータを最小限にするため、Fireworks.ai側ではデータを保持しないという契約が交わされていた。しかし調査の結果、Notionが利用していたFireworksのエンドポイントで、データが保持されていたことが判明した。これにより、契約上の条項と実際のシステム動作に乖離があったことが浮き彫りとなった。

Immediateな対応と他社AI事業者の調査

Notion Labsは現時点で、NotionとFireworks.aiが提供するサービスとの接続を全て停止済みである。また、Fireworks.ai以外にも、AIの推論やデータ処理を委託する事業者に対して調査を進めている。これはZDRを含めてデータの保持を最小限にできているかどうかを検証するための措置であり、同社のセキュリティ体制が広範な見直しを余儀なくされていることを示している。

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Fireworks.aiも11月9日、同事案に関する調査状況を報告した。デフォルトでZDRを適用する同社サービスへの影響は確認できていないとしている。しかし、Notion Labsが利用していたエンドポイントとの関係については明らかにしていない。この曖昧な対応が、ユーザーの間でさらなる不安を招いている。

セキュリティ体制の再構築と今後の動向

Notion Labsは、今回の事件を契機にセキュリティ体制の抜本的な見直しを迫られている。特に、外部委託先とのデータフローにおいて、契約上の保護措置が実際に機能しているかどうかを確認する必要性が強く認識されている。ユーザーは、自身の利用履歴や機密情報がどのように扱われているかについて、さらなる透明性を求める可能性が高い。

今後、Notion Labsは調査結果を踏まえ、再発防止策を講じるものと見られる。同時に、ZDRプランの利用者への適切な通知や補償措置が検討される可能性がある。この事件は、AI統合サービスにおけるデータの取り扱いと第三者委託のリスクについて、業界全体への警鐘となった。