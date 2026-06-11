NoimosAI: AI-Powered Marketing Solution for Efficient and Effective Marketing

NoimosAI is an AI-powered marketing solution that combines internal data from your own app with external data sources like Semrush and Apollo to provide real-time analytics and output. By using NoimosAI, you can focus on your core business while delegating tasks like content creation, competitor analysis, and keyword selection to AI. This solution can help you save on external agency costs while building a robust marketing infrastructure within your organization.

自社アプリのデータに加え、競合のトラフィックやキーワードボリュームが確認できるSemrushや、世界数百万以上の企業・担当者リストを持つApolloなどの外部データソースを組み合わせることで、単なる予測ではなく実データに基づいた分析と出力を実現します。1人で制作・提供・発信のすべてを担う場合、SNS投稿やブログ記事の作成が後回しになりがちです。

NoimosAIを導入することで、毎朝の投稿ネタ探しや台本作成・競合調査をAIに任せ、自身は本来の専門業務に集中できます。 専任のマーケティング担当者を置けない場合でも、NoimosAIが競合分析・キーワード選定・コンテンツ制作・効果測定のサイクルを回し続けます。 外部エージェンシーへの委託費用を削減しながら、社内に実質的なマーケティング体制を構築できます。 立ち上げ直後のリソースが限られる時期でも、NoimosAIが市場トレンドをリアルタイムで監視し、最適なタイミングと媒体で発信します。

商品改善や顧客対応といった顧客接点に人的リソースを集中させながら、認知獲得を並行して進めることができます。 NoimosAIは、現在日本とアメリカを中心に個人から中小企業まで幅広いユーザーに導入されています。 月間訪問数10,000件以上・ROI10倍・月間総リーチ2,000万超を達成した事例をはじめ、導入後の成果が数字として表れています。 インフルエンサー：「自分のトーンを保ちながらエンゲージメントが上がりました。

SNSが苦痛な作業でなく、コミュニティとして繋がれる場所になりました。 」NoimosAIが目指すのは、マーケティング業務の単なる効率化ではありません。 時間・お金・知識という3つの壁によって「優れたプロダクトが届くべき人に届かない」という構造的な問題を解消することです。 AIチームが戦略・制作・運用・分析のサイクルを担うことで、ユーザーは細かな実行作業から解放され、目標を定めてチームを動かす「指揮官（Commander）」の役割に専念できます。

ブランドタグライン「Take Command」が示すのは、すべての“届けたいものがある人”が、自らの手でプロダクトを必要とする人のもとへ届けられる世界です





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