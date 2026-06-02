Nicoliが「赤ちゃん思い出図鑑」と先輩赤ちゃんからのメッセージ動画を同時立ち上げ 「どの瞬間も宝物」という視点で子育ての日常を祝い、共有する新しい試み

子育て支援企業Nicoliが、出生数や少子化の統計を超えた親目線の価値に着目し、二つの新しい企画を発表した。一つは先輩赤ちゃんから新生児へ「ようこそ」を伝えるメッセージ動画、もう一つは現在子育て中の家庭が子どもの「今しかない瞬間」を残していく『赤ちゃん思い出図鑑』。SNSでのハッシュタグ参加やメディア連携もatics、データを蓄積しながら社会と子育てのリアルを繋いでいく。

毎年この時期になると、出生数や少子化のニュースが大きく報じられます。 数字の話は社会にとってとても大切ですが、すでに 子育て をしている親御さんにとって、もっと身近な現実は、今日うちの子が見せてくれた「とんでもない瞬間」だったりします。

そして、これから親になる人にとっては、未来への期待と同じくらい、不安もあるはずです。 今回Nicoliは、ふたつの企画を同時に立ち上げました。 ひとつは、これから生まれてくる赤ちゃんへ、先輩赤ちゃんたちから「ようこそ」を届けるメッセージ動画。 もうひとつが、いま育っている子どもの「今しかない瞬間」を残していく『赤ちゃん思い出図鑑』です。

「どの瞬間も、いつかの宝物。 」──あとから振り返ったとき、きっとそう思える毎日を、社会みんなで祝い、残し、面白がっていきたい。 先輩赤ちゃんから新しい命へのエールを、ぜひ受け取ってください。 そしてあなたの宝物も、図鑑に参加してください。

SNSでは、部門別ハッシュタグ（例：#イヤイヤ期図鑑 #なぜこうなった図鑑 #ハートフル図鑑 #思い出図鑑）での投稿・拡散も歓迎します。 ・SNSメディア「実況ベイビー」… 赤ちゃん動画に実況をつけ、親子の日常に笑いと共感を届ける（Instagram・X・TikTok 等）・本図鑑『赤ちゃん思い出図鑑』… 親子の思い出を社会と共有する永続アーカイブ▍今後の展開部門の拡張 … 新カテゴリーの追加、企業・団体とのカテゴリースポンサー連携の検討データ・社会接続 … 応募データの蓄積をもとに、子育て世代の「今しかない瞬間」をめぐる発信や、社会文脈との接続のあり方を継続検





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子育て 赤ちゃん 思い出 図鑑 Nicoli

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