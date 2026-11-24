任天堂のNintendo Switch 2向け『ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics』が10.9GBとなりシリーズ最大に。ディスクメディア特有の容量増加により、ユーザーのストレージ管理に新たな課題が生じている。

任天堂 が Nintendo Switch 2 向けに提供しているサブスクリプションサービス『Nintendo Switch Online』の追加コンテンツ『ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics 』の総データ容量が、新たなタイトル追加に伴い10.9GBへと増加した。

これにより、本ソフトは同シリーズ内のすべてのクラシックゲームタイトルの中で、最も大きなストレージ容量を消費する作品となった。特に、『ウェーブレース ブルーストーム』の配信開始をきっかけに10GBの大台を突破したことで、ディスクメディアを採用したゲーム機特有の容量膨張問題が顕在化している。

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『ウェーブレース』追加で容量が急増

『ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics』は、2001年に任天堂から発売されたゲームキューブ時代のタイトルをNintendo Switch 2上でプレイできるオムニバス形式のソフトである。このサービスはNintendo Switch Onlineの加入者向けに提供されており、ゲームキューブのほか、ファミリーコンピュータ、スーパーファミコン、ゲームボーイ、NINTENDO 64、メガドライブ、ゲームボーイアドバンス、バーチャルボーイの専用ソフトが含まれている。

なお、メガドライブ作品のみ『Nintendo Switch Online』表記となっている。加入プランによって利用環境が異なり、ファミリーコンピュータ、スーパーファミコン、ゲームボーイは標準のNintendo Switch Online加入で無償プレイ可能だが、それ以外のハード、特にゲームキューブは『Nintendo Switch Online + 追加パック』への加入が必須となる。

ゲームキューブ版はNintendo Switch 2専用タイトルとして配信されており、初代Nintendo Switchではプレイすることができない。対応ハードでは、どこでもセーブや巻き戻し機能、ローカルおよびオンラインでの2～4人プレイといった便利機能に対応し、当時の環境よりも現代のプレイヤーに寄り添った遊びやすさが実現されている。

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ディスクメディア特性が容量の要因

『ウェーブレース ブルーストーム』配信前の段階でも、総容量は9.5GBと大きめのサイズであったが、今回の1.4GBの追加により10.9GBとなり、明確な10GB超えを記録した。この劇的な容量増加の主な要因は、ゲームキューブがディスクメディアを採用したゲーム機である点にある。

ファミリーコンピュータやスーパーファミコン、ゲームボーイ、ゲームボーイアドバンス、NINTENDO 64などの任天堂のコンソール機は、ROMカートリッジを主要なメディアとして採用していた。しかし、ゲームキューブではそれまでのカートリッジとは異なり、光ディスクをメディアとして採用した。

これは任天堂のコンソール機としては初めての試みであり、任天堂と松下電器産業（現パナソニック）が共同開発した直径8cmの独自規格のディスクが使用された。この光ディスクのデータ容量は約1.5GBあり、それまでのROMカートリッジの容量をゆうに超えるものであった。

大容量化により、高精細なグラフィックの実現やプリレンダムービー、ボーカル曲の採用といった映像表現が可能となった。『スーパーマリオサンシャイン』や『F-ZERO GX』ではプリレンダムービーが採用されており、『ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡』では一部のシーンで長尺のボーカル曲が流れるなど、当時のNINTENDO 64では困難だった豪華な演出が実現していた。

単体削除機能の欠如がストレージ逼迫へ

一方で、ゲーム1本当たりの容量が増加した結果、オムニバス形式の『ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics』では、タイトルが1本増えるたびにソフト全体の容量が膨れ上がるという課題が生じている。これにより、Nintendo Switch 2の本体メモリーやmicroSD Expressカードの空き容量が急速に消費されていく。

ほかの『Nintendo Classics』タイトルはいずれも1GB未満の容量であり、今回の10GB超えは、まさにゲームキューブ版特有の課題が顕在化した結果だ。今後、さらにタイトルが追加されていけば、現在の10GBですら軽微に思えるほどの容量に達する可能性も指摘されている。

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任天堂はこれまで、他の『Nintendo Classics』シリーズと同じく、『ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics』にも遊べるソフトを単体で削除する機能を備えていない。膨らんだ容量を軽減させるための唯一の選択肢は、このソフト自体を丸ごと削除することだけである。

そのため、現状においてはソフト追加のたびに容量が増えていくことをユーザーが受け入れるしかない状況となっている。単体消去機能がないため、特定のタイトルだけ遊びたい場合でも、必要なタイトルをプレイするための全データを保持するか、完全に削除して再ダウンロードするかの二者択一を迫られる。

今後のストレージ管理と業界への影響

将来、容量を圧迫する存在になる懸念を踏まえれば、単体で削除できる機能の必要性は高まると同時に、それを求めるユーザーの声が増えていくことが予想される。これまでのファミリーコンピュータなどのゲーム機の『Nintendo Classics』では、軽微な影響に留まっていたソフト追加に伴う容量増加の仕組みが、ゲームキューブの大容量ディスクメディア特性により大きな課題へと変化しつつある。

ROMカートリッジを採用した他のゲーム機とは異なる施策が必要になってきそうだ。もし今後『Nintendo Classics』にディスクメディアを採用したハードのタイトルが追加されれば、ゲームキューブの次世代機で同じくディスクメディアを採用したWiiに対しても同様の課題が当てはまる可能性が高い。

『ピクミン1+2』や『メトロイドプライム リマスタード』、『ペーパーマリオRPG』など、一部のゲームキューブタイトルは現行環境向けのリマスター版が単品として展開されているが、今回のサブスクリプション版の容量増加傾向が、単品リマスター版の発売頻度や価格設定にどのような影響を与えるかにも注目が必要だ。

いずれにせよ、今後さらに膨らんでいく容量に、任天堂がどう対応していくのかが今後の重要なポイントとなる。Nintendo Switch 2の容量管理における悩みの種となり得るこの状況は、今後のサービス改善やハードウェア進化の指針を示すものとしても注目されている。