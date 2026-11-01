Nintendo Switch 2版『プチプラネット』12月4日リリース 発売記念キャンペーン開催

『プチプラネット』のNintendo Switch 2版が12月4日に全世界リリースされます。発売を記念したプレゼントキャンペーンや生放送配信の情報など、最新の詳細をご確認ください。

Nintendo Switch 2 版の新作ゲーム『 プチプラネット 』について、現在開発チームが鋭意開発を進めています。任天堂と開発会社は、近日中に実際のプレイ映像や、より詳しいゲーム内容をプレイヤーの皆様にお届けできるよう努めています。この発表を受け、ファンからは期待の高まりが寄せられており、開発の進捗状況への関心は非常に高い状態です。開発元の公式発表によると、完成度の高さを確認できるよう、視覚的な情報提供を早急に行う方針を示しています。

Switch 2版『プチプラネット』の発表とキャンペーン

Nintendo Switch 2版のリリース決定を記念し、『プチプラネット』の公式X（旧Twitter）にてプレゼントキャンペーンが現在開催されています。このキャンペーンは、新ハードでのゲーム提供を祝う目的で実施されており、参加方法もシンプルに設計されています。対象の投稿に対して、特定のハッシュタグをつけて引用ポストするだけで応募が可能となっています。この取り組みにより、ゲームファンコミュニティにおける盛り上がりや、新ハードへの移行意識を高める狙いがあると見られます。

Also read Nintendo Switch 2・協力型パズルパーティーゲーム『みんなで探せ！マドリカ不動産の出口』発表。紙と“仲間”も準備して、息をあわせる間取り作成パズル

キャンペーンの賞品として、豪華賞品が合計13名様に贈られます。具体的な賞品の内訳を見ると、Amazonギフトカード10,000円分が10名様に贈られることになります。このギフトカードは、ゲーム本体購入以外の周辺グッズや、他のタイトルでの使用にも活用できるため、プレイヤーにとって非常に魅力的な賞品です。残りの3名様に贈られるその他の賞品についても、開発チームから詳細な情報が発表される予定で、参加者の注目を集めています。

12月4日全世界リリースのゲーム内容