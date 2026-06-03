Ninja ZX-10RとZX-10RRの新型が発表

カワサキが新型のNinja ZX-10RとZX-10RRを発表。高速域での最適なダウンフォースを発生させ、前輪の接地感を高めた先進的なエアロダイナミクス性能を発揮するシャーシやサスペンションも、ウイングレットによって増したフロント側のダウンフォースに合わせて見直されている。

高速域での最適なダウンフォースを発生させ、前輪の接地感を高めた先進的な エアロダイナミクス 性能を発揮するシャーシや サスペンション も、ウイングレットによって増したフロント側のダウンフォースに合わせて見直されている。

スイングアームのピボット位置変更、フロントフォーク突出量の変更、リヤサスペンションリンクのレバー比変更などにより、コーナリング時のコントロール性やトラクション性能の向上を図っている。 走りの部分だけでなく、メーターまわりも刷新。 新型では5インチTFTカラー液晶インストゥルメントを採用し、表示モードは2種類から選択可能。 アナログ風タコメーターを中心にした表示のほか、バー形式のタコメーターとラップタイマーを組み合わせた、サーキット走行向けの表示も用意されている。

スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」との連携により、音声コマンドやナビ機能も利用できる。 ターンバイターンナビゲーションに対応することで、サーキットだけでなくストリートでの使い勝手も高めている。 エンジンは、スーパーバイク世界選手権で培われた性能を維持しながら、排出ガス性能を改善。 ZX-10RRについては、サーキット走行を重視したシングルシートモデルで、世界500台の限定生産となる。

Pankl製チタニウムコネクティングロッドと軽量ピストン、専用サスペンションを備え、ZX-10Rのポテンシャルをさらに引き上げた仕様だ。 カラーは、Ninja ZX-10Rが「ライムグリーン」と「メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックスパークブラック」の2色。 Ninja ZX-10RRは「ライムグリーン」のみとなる。 販売店はカワサキプラザ限定となる。

なお、両モデルはABS装着車で、「カワサキケアモデル」にも設定されている。 カワサキケアモデルでは、1ヵ月目点検に加え、3年間の定期点検とオイル交換、オイルフィルター交換を無償で受けられる。 ただし、ETC2.0は標準装備ではなく、アクセサリーパーツとして設定される





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Ninja ZX-10R Ninja ZX-10RR エアロダイナミクス サスペンション エンジン 排出ガス性能 カワサキケアモデル ETC2.0

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