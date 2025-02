Nikita Kryukov 氏、itch.ioで「Milk inside a bag of milk inside a bag of milk」と「Milk outside a bag of milk outside a bag of milk」を期間限定無料配布

ゲーム開発者のNikita Kryukov氏が、itch.io版で「Milk inside a bag of milk inside a bag of milk」と「Milk outside a bag of milk outside a bag of milk」の両作品を期間限定で無料配布しています。期間は日本時間2月21日午前4時までで、ダウンロードにはitch.ioアカウントが必要です。

ioアカウントが必要です。PCゲーム無料配信情報サイト、ジュウシマツの鳥小屋が報じています。なお、本作は日本語表記に対応しています。

ioアカウントが必要です。PCゲーム無料配信情報サイト、ジュウシマツの鳥小屋が報じています。なお、本作は日本語表記に対応しています。\『Milk inside a bag of milk inside a bag of milk』は2020年にリリースされたテキスト中心のアドベンチャーゲームです。主人公の少女はミルクを買うために商店に向かいますが、過去のトラウマや性格から不安にさいなまれている少女にとって、簡単な用事であっても大きな苦難となっています。プレイヤーはそんな少女を見守り、時には気持ちを語りかける役目を担います。そして続編となる『Milk outside a bag of milk outside a bag of milk』は、少女がミルクを買った後の出来事を描きます。ビジュアルスタイルが少し変化し、ポイント&クリック要素が追加されています。\『Milk inside a bag of milk inside a bag of milk』、『Milk outside a bag of milk outside a bag of milk』 両作品はSteamとNintendo Switchにもリリースされており、Steamユーザーレビューでは、どちらも「圧倒的に好評」のステータスを獲得しています。ユニークな世界観で展開される会話や、アートスタイルによる体験が好評です。そんな両作品が、この度itch.ioで期間限定で無料配布されています。『Milk inside a bag of milk inside a bag of milk』はSteamでは176円、『Milk outside a bag of milk outside a bag of milk』はSteamで930円、Nintendo Switch版は2作セットで1000円という低価格の作品です。今回の無料配布によってさらに気軽に両作品を手に入れることができます。ちなみに今回の無料配布は、2月14日に制作者であるNikita Kryukov氏が28歳の誕生日を迎えたことを記念して行われています。期間中もName your own price方式での購入や、作者への寄付も可能なので、Kryukov氏への“誕生日プレゼント”を贈りたい方は、お金を支払ってダウンロードするのも良いでしょう





