Nikita Kryukov氏が新作『MEGALITH』を発表　PC対応と冬期世界探索で注目

小説を基にした探索型1人称ゲーム『MEGALITH』が11月11日発表。2027年Steam配信予定で、終末の冬世界を舞台にした物語が特徴。

ゲーム開発者の Nikita Kryukov 氏が11月11日に新作タイトル『 MEGALITH 』を発表した。このゲームはPC（ Steam ）で2027年にリリース予定で、現在は日本語字幕に対応していない。

発表背景と作品概要

『MEGALITH』は同氏が2021年に制作した同名ビジュアルノベルをベースにした、物語主導の探索型1人称ゲームである。元のノベルはゲームジャムで作成された短編で、15分間のプレイで地球に残された最後の男の物語を描いた。

今回のゲームは、同様に地球の終末を舞台にし、プレイヤーは最後の人間として永遠に続く冬の世界を探索する。公開されたスクリーンショットでは、霧に包まれた廃墟や雪玉が積もる荒涼とした空間が映し出される。

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ゲームプレイと雰囲気

ストアページによると、降雪が続く中で主人公は無線で聞き覚えのある声に誘導される。その声に従い、プレイヤーは終末世界を巡る旅を開始する。画面表現は薄暗く、冷たい雰囲気が強調されるため、プレイヤーは孤立と絶望を感じながらも、物語を進めることになる。

開発チームはNikita Kryukov氏とmyceliumforest氏で構成され、Kryukov氏は『Milk inside a bag of milk inside a bag of milk』等を手がけ、Steamで高評価を得ている。myceliumforest氏は『Violent Horror Stories 2』への関与経験がある。

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リリース予定と将来展望

2027年リリースが予定されている『MEGALITH』は、Kryukov氏の2024年発表作『1000: The All-Mother's Embrace』よりも先に公開予定となる。開発者は日本語版への対応を期待しているとしており、リリース時には多言語展開も視野に入れられる可能性がある。

今後の展開としては、Steam上での配信日程確定後、公式サイトやメディアへの詳細情報提供が予定される見通しである。開発者はゲームジャムで培った短編ノベルの叙情性を活かしながら、1人称探索型ゲームとして新しい体験を提供することを目指している。