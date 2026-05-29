Nightmare-Eclipse氏、Microsoft側による報復的な措置を主張

Nightmare-Eclipse氏は、自身のGitHubアカウントが「flag」され、公開状態から消されたと主張しています。Microsoft側による報復的な措置だと考えられています。また、バグ報告を行っても報奨金を受け取れなかったとも訴えており、Microsoft Security Response Center(MSRC)のバグ報奨金制度への不満を表しています。

Nightmare-Eclipse 氏は、自身のGitHubアカウントが「flag」され、公開状態から消されたと主張しています。 これは、 Microsoft 側による報復的な措置だと考えられています。

また、バグ報告を行っても報奨金を受け取れなかったとも訴えており、Microsoft Security Response Center(MSRC)のバグ報奨金制度への不満を表しています。 この対立は4月ごろから表面化していたとされ、Nightmare-Eclipse氏は事前警告なしに「BlueHammer」と呼ばれるWindowsのゼロデイ脆弱性を公開しました。

Nightmare-Eclipse氏のブログ記事は具体的な対立内容を明らかにしていませんが、「Microsoftから『お前の人生を台無しにしてやる』と直接言われ、実際にそうなった」「何らかのデッドマンスイッチがある」「Microsoftの骨を粉々に砕いてやる」などと、激しい怒りを表しています。 さらにNightmare-Eclipse氏は5月23日付のブログ投稿で、7月14日にさらなる情報公開を行うと予告しています。

Nightmare-Eclipse氏は同投稿で、Microsoft Defenderにおけるサービス拒否の脆弱性について言及しています。 Nightmare-Eclipse氏は、自身のブログ記事で激しい怒りを表しています。 Microsoftの対応について批判的で、Microsoftから直接的な威嚇を受けていたと主張しています。 Microsoftのバグ報奨金制度への不満も表しています。

この対立は、Microsoftのセキュリティ対策と、脆弱性を公開する研究者の役割についての議論を呼び起こしています。 Microsoftは、バグ報奨金制度を通じて脆弱性を報告する研究者を支援していますが、Nightmare-Eclipse氏のような、Microsoft側の対応に異議を唱える研究者もいます。 Nightmare-Eclipse氏は、自身のブログ記事で、Microsoftの対応について批判的です。 Microsoftから直接的な威嚇を受けていたと主張しています。

また、Microsoftのバグ報奨金制度への不満も表しています。 この対立は、Microsoftのセキュリティ対策と、脆弱性を公開する研究者の役割についての議論を呼び起こしています。 Microsoftは、バグ報奨金制度を通じて脆弱性を報告する研究者を支援していますが、Nightmare-Eclipse氏のような、Microsoft側の対応に異議を唱える研究者もいます。 Nightmare-Eclipse氏は、自身のブログ記事で激しい怒りを表しています。

Microsoftの対応について批判的で、Microsoftから直接的な威嚇を受けていたと主張しています。 Microsoftのバグ報奨金制度への不満も表しています。 この対立は、Microsoftのセキュリティ対策と、脆弱性を公開する研究者の役割についての議論を呼び起こしています。 Microsoftは、バグ報奨金制度を通じて脆弱性を報告する研究者を支援していますが、Nightmare-Eclipse氏のような、Microsoft側の対応に異議を唱える研究者もいます。

Nightmare-Eclipse氏は、自身のブログ記事で激しい怒りを表しています。 Microsoftの対応について批判的で、Microsoftから直接的な威嚇を受けていたと主張しています。 Microsoftのバグ報奨金制度への不満も表しています。 この対立は、Microsoftのセキュリティ対策と、脆弱性を公開する研究者の役割についての議論を呼び起こしています。

Microsoftは、バグ報奨金制度を通じて脆弱性を報告する研究者を支援していますが、Nightmare-Eclipse氏のような、Microsoft側の対応に異議を唱える研究者もいます





gigazine / 🏆 80. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nightmare-Eclipse Microsoft Github バグ報奨金制度 セキュリティ対策

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

x3d株式会社、Microsoft Copilotマスターズ研修プログラムを公開 独自5段階設計でAI活用の『死の谷』を克服x3d株式会社は、Microsoft Copilotを活用する業務AI駆使型人材を育成する15時間研修プログラム『x3d式 絶対に挫折させないAI Microsoft Copilotマスターズ』を公開した。独自の5段階ステップアップ設計により、企業が抱えるCopilot活用の課題である『三重のAI死の谷』を克服し、修了後には自らの業務領域をCopilotエコシステムで再設計できる人材を育成する。1500社以上の研修実績を持つx3dメソッドを活かし、のすけ式AI活用5段階理論と3軸理論、4-2-4メソッドを骨格としたプログラムで、段階的なスキル習得を実現する。

Read more »

『ギルティギア』を愛するアメリカ人がTPSホラーに挑む理由―BitSummitでゲームデザイン最優秀賞に輝いた『NIGHTMARE OPERATOR』はどう生まれた？【BitSummit PUNCH】格闘ゲームの高い敷居を、シューターというジャンルを通して低くしたいというアプローチが、本作の根底にあるのです。

Read more »

AMD Ryzen 7 7735HS搭載のタブレットPCがAmazonで販売AMD Ryzen 7 7735HS搭載のタブレットPCがAmazonで販売されます。Windows 11 Proを搭載し、Microsoft 365 Basic＋Office Home & Business 2024を搭載しています。また、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4、HD（720p）対応カメラ、プライバシーシャッター、ステレオマイクも備えています。

Read more »

ロード時間が半減。「Microsoft 365 Copilot」アプリがデザイン刷新で高速化米Microsoftは5月28日(現地時間)、「Microsoft 365 Copilot」の新しい...

Read more »

Microsoft、立て続けのゼロデイ脆弱性公表を非難。発見者は7月に報復と予告Microsoftは5月27日、YellowKeyやBlueHammerなど直近数カ月間で公開された...

Read more »