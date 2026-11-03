Nextworld、Core Ultraシリーズ搭載PCを大幅値下げで発売

NextworldはIntel Core Ultra搭載の自作PC3機種を発売。最大18万円オフの特別価格を実現。RTX 5090搭載ハイエンドからミドルレンジまで幅広いラインナップを提供する。

PC自作販売大手の Nextworld は、最新の Intel Core Ultra シリーズを搭載した3種のパーソナルコンピュータを新発売した。本製品は、高性能なグラフィックスカードと高速メモリを組み合わせ、ユーザーの多様なニーズに応える構成となっている。

特に注目すべきは、通常価格から最大180,000円も差し引かれた特別価格での提供である。最高スペックモデルは1,559,800円（税抜）、最下位モデルは288,800円（税抜）といった破格の設定により、高負荷ゲームやクリエイティブ作業に対応するマシンをより手頃な価格で購入できる。

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最高スペック機の構成と価格

ハイエンド向けミドルタワーケースを採用するモデルは、Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版をプリインストールしている。プロセッサーにはIntel Core Ultra7-270K Plusが採用され、処理能力の高さを担保している。

グラフィックスユニットにはNVIDIAのGeForce RTX 5090を搭載し、最新の3Dレンダリングや高解像度ゲームプレイに対応。メモリ容量は64GBのDDR5メモリを装備し、マルチタスク処理においてもボトルネックを生じさせにくい設計となっている。

ストレージには容量2000GBのSSDを搭載しており、大容量のデータ管理も可能。マザーボードにはIntel Z890チップセットを採用し、拡張性の高さを追求。電源は1300Wの80Plus platinum規格を採用し、安定した電力供給を実現している。

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通常価格1,739,800円に対して180,000円の特別割引が適用され、最終的な特別価格は1,559,800円（税抜）となる。この価格帯でこれほどのハイエンドスペックを提供する点は、プロフェッショナルユーザーにも魅力的である。

エントリー向けマイクロタワー構成のモデルは、Microsoft Windows 11 Home 64ビット版を搭載。プロセッサーにはIntel Core Ultra5-250K Plusが採用されており、日常使いからライトなゲームまで幅広く対応可能だ。

グラフィックスにはGeForce RTX 5060 Ti 8GBを装備。8GBのVRAMは、現代の多くのタイトルにおいて高い解像度でのプレイを可能にする十分な性能を持つ。メモリは16GBのDDR5メモリを搭載し、一般的な作業負荷には十分足りる容量となっている。

ストレージ容量は1000GBのSSDを標準装備。コンパクトなマイクロタワーケースに収められているため、設置スペースが限られている環境でも運用しやすい設計となっている。

通常価格309,800円から21,000円の割引が適用され、特別価格は288,800円（税抜）となる。この価格帯でCore Ultraシリーズを搭載する点は、新規ユーザーにとって手頃なエントリーポイントとなる。

ミドルレンジ向けとして位置づけられるモデルは、CoolerMaster MasterFrame 600 Blackケースを採用。開放的なデザインと優れた冷却性能を兼ね備えたケースを使用している。

プロセッサーにはIntel Core Ultra7-265Kを搭載し、ハイエンドとエントリーの中間を埋める高いパフォーマンスを発揮する。グラフィックスユニットにはGeForce RTX 5070が採用されており、高画質でのゲームプレイやクリエイティブ作業に適している。

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メモリ容量は32GBのDDR5メモリを搭載し、重いアプリケーションの同時実行や、大量のデータを扱う作業においても快適な動作を提供する。ストレージは1000GBのSSDを標準装備している。

マザーボードにはIntel B860チップセットを採用し、安定した動作環境を提供。電源は850Wの80Plus gold規格を搭載し、省電力性と信頼性の両立を図っている。通常価格458,800円から59,000円の特別割引が適用され、特別価格は399,800円（税抜）となる。

Nextworldが今回発表した3機種は、Intelの最新アーキテクチャとNVIDIAの次世代グラフィックスカードを組み合わせた構成となっている。これは、PC市場における最新のトレンドを即座に製品化する戦略の表れである。

特に、ハイエンドモデルの180,000円オフという割引率は、市場全体に影響を与える可能性が高い。競合他社にとっても、これらのスペックと価格を提示することは今後の販売戦略において重要な指標となる。

ユーザー側から見れば、これら3つの選択肢は、予算と求める性能のバランスを取りながら、最適なマシンを選ぶ手段を提供している。Pro版からHome版への切り替え、メモリ容量の違い、ケースのサイズ感など、詳細な仕様への配慮が感じられるラインナップ構成だ。

これらの製品は、単なるハードウェアの販売だけでなく、ユーザーが最新のテクノロジーを享受するためのアクセス経路としても機能している。特に、RTX 50シリーズ搭載PCはまだ市場に少数しか存在しない中、Nextworldが提供する価格は大きなアピールポイントとなる。

今後、これらのモデルの販売状況によっては、さらなる価格調整やバリエーションの追加が見込まれる。PC業界の動向を注視する関係者にとって、Nextworldの今回の発表は、市場の温度感を読み取る重要な材料となるだろう。