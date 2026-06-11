New World Cup Ball, Trionda, Offers Improved Sliding and Stability

The new World Cup ball, Trionda, has been designed to offer improved sliding and stability compared to previous models. Its panels, which are fewer in number, result in a shorter seam length, leading to a smoother surface and reduced air resistance.

パネル数が少ないということは、シーム（接合部）の総延長が短くなり、ボール表面がより滑らかになるということです。 そして、その滑らかさは、表面に形成される薄い境界層が気流の剥離位置や後流の大きさ、さらには空気抵抗の大きさを左右するため重要になります。

過去のワールドカップ公式球である「Al Rihla（アル・リフラ）」（2022年）、"Telstar 18（テルスター18）"（2018年）、"Brazuca（ブラズーカ）"（2014年）、そして"JabraNi（ジャブラニ）"（2010年）と同条件で比較された。 実験の結果、トリオンダは時速約43kmでドラッグ・クライシスに達することが示された。 この数値は、アル・リフラ、テルスター18、ブラズーカの50〜65km/hより低く、ジャブラニの79〜97kmを大きく下回っている。

この特性により、トリオンダはジャブラニに比べて、コーナーキックやフリーキックのような比較的短い距離でのプレーにおいて軌道がより安定し、予測不能な変化も起こりにくくなる可能性がある。 一方で、高速で蹴られたボールでは空気抵抗の影響が早く現れ、飛距離が短くなる可能性がある。 ミッドフィールド付近まで届くはずのゴールキックが、予想より数メートル手前で落下するかもしれない。 これまでのボールでは、センサーチップを含む計測ユニットはボール中心部に吊り下げられていた。

しかしトリオンダでは、4枚のパネルのうち1枚の内部層にセンサーチップを搭載する新たなサイドマウント方式を採用している。 さらに、飛行時の安定性とバランスを維持するため、残る3枚のパネルにはカウンターウェイトを配置している





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