New Service 'ａｕでんち' Combines AUV and Batteries, Offers Zero Costs for Initial Costs, Installation, and Monthly Fees

A new service called 'ａｕでんち' combines AUV (Autonomous Underwater Vehicle) and batteries, offering zero costs for initial costs, installation, and monthly fees. The service is designed to help users save on their electricity bills. The news features a new mother who has just given birth to her first child and how she has been using the service to save on her electricity bills.

「 ａｕでんち 」は、ａｕエネルギー＆ライフ株式会社が「ａｕでんき」と 蓄電池 を組み合わせた新サービス。 電気代 は「ものすごーく気にします」と回答。 独身時代は（グループ活動で）家にいないことが多かったからそんなに考えなかったというが、３月に第１子を出産した新米ママは「今はおうち時間がメインで、１日中ずっと エアコン つけていたりする」と告白。

節約したいとは思うけど、エアコンの温度１度、２度上げないと暑い」と切実な悩みを語った。

「ａｕでんち」を契約すると、蓄電池の初期費用や設置工事費、月額料金が０円。 電気代も３０００円抑えられるという。 松村は「まだママ友っていう存在はいないけど、これを情報として（ママ友を作る）」と意欲。 『お得な情報知りたくないですか？

じゃあ友だちになってくれませんか？ 』と。 みんなが大好きな３大キーワードですね。 覚えておきます。

お金を使いたいことには「レジャーの下見」と回答。 今後（娘と）すごいお出かけしたいと思っている。 自分の大阪出身で、東京近辺のレジャー施設にほとんど行ったことがない。 子どもが大きくなる前に、１人で下見に行って『ここの水族館好きそうだな』とか毎月見に行きたい。

イベントではクイズに挑戦。 商品としてコーポレートキャラクター「るんるんるんも」のグッズを贈られると「私の娘に似てる気がします。 母性湧いちゃう」とメロメロ。 スクワットをしながらあやすようなそぶりを見せると「毎日スクワットしています。 子りんごに鍛えさせられています」と実演していた





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