Newzoo，10月のPC/コンソールランキングを公開。「Call of Duty: Modern Warfare 4」発売で，「Call of Duty」シリーズがPC収益1位に
Newzooは11月19日，10月のPCおよびコンソール向けゲームの収益と月間アクティブユーザー数（MAU）をまとめたランキングを公開した。PCの収益では，10月23日の「Call of Duty:…
（C）/TM/（R） 2026 Activision Publishing, Inc. 本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジーが含まれます。
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