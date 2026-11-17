天井からラインで荷物を吊り上げるロボット「Stringman」の試作機データ。障害物回避機能の欠如と、5m角の部屋で2.1kgの荷物を平均持ち上げる能力と限界について詳述。

天井から複数のラインで荷物を持ち上げるロボットシステム「 Stringman 」の開発元、 Neufangled Robotics は同機の試作機に関する詳細データを公開しました。このシステムは、作業対象物が配置された空間の天井に機材を設置し、そこから伸びるケーブルで グリッパー を制御することで、荷物の移動や持ち上げを行います。

障害物回避機能の欠如と手動操作

Neufangled Roboticsが明らかにした重要な制約として、Stringmanには家具などの障害物を自動でよける機能が付いていません。試作機の段階では、作業空間内に障害物が存在する場合、人間が操作画面を通じて手動でグリッパーの進路を変える必要があると説明されています。完全な自律動作の実現には、まだ課題が残されている状態です。

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設置手順と自律調整プロセス

システムの設置と準備作業は、比較的簡素な手順で行われます。まず、機材を天井に取り付けた後、白黒の目印が印刷された紙を床に並べます。その後、操作画面から調整を開始すると、制御用PCが搭載されたカメラで床の目印を読み取ります。PCは読み取った目印を基準に、アンカーやリングの位置を割り出し、実際の取り付け位置を制御に反映させることで、グリッパーを部屋の中で指示した方向に正確に動かせるようになります。この一連の調整作業は自動で進み、約5分で完了するとされています。

対応部屋サイズとラインの物理的限界

Stringmanが設置可能な部屋の大きさには明確な基準があります。目安となる最小サイズは、幅2m、奥行き2m、高さ1.5m程度です。一方、最大サイズは幅5m、奥行き5m、高さ3m程度まで対応可能です。ただし、リールに巻かれているラインの長さに物理的な限りがあるため、対角にある隅同士の距離は7.5mが上限となっています。この制限により、広すぎる部屋での利用は不可能です。

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持ち上げ可能重量の計算と条件

持ち上げられるモノの重さは、グリッパーの位置や部屋のサイズによって大きく変化します。Neufangled Roboticsの試算によると、幅5m、奥行き5m、高さ2.5mの部屋の天井の四隅からラインを伸ばし、1本あたりの張力の上限を28Nとした場合、持ち上げられる荷物の重さは作業範囲全体で平均2.1kgとなります。なお、この数値はグリッパー自体と、棒の上端にある位置確認用マーカーの重さを除いた純粋な荷物の重さを示しています。

物理的要因による持ち上げ能力の違い

グリッパーの位置によって持ち上げられる重さが異なるのは、力学の原理によるものです。グリッパーが床に近い低い位置にあると、ラインが急な角度で上向きに伸びることになり、引く力がより上向きに働くことになります。これに対して、部屋の中央では4本のラインで荷物の重さを分担しやすくなるため、結果として部屋の中央で床に近い位置の方が、より重いモノを持ち上げられる特性があります。設置先の部屋で実際に持ち上げられる重さは、Neufangled Roboticsが公開しているデータに基づいて算出されます。