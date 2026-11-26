Netflixは11月16日～22日の週間視聴ランキングを発表し、日本の映画部門では柴咲コウと赤楚衛二が主演する『余命一年、男をかう』が3週連続で1位を獲得。台湾では1位となり、グローバルの非英語映画部門でも9位にランクインした。また、英語映画では『ガーディング・スター』が初登場1位、ジョン・ウー監督作品のリメイク版『ザ・キラー』が9位に入った。

※写真クリックで拡大表示します動画配信サービス「 Netflix 」は、週間視聴ランキング（11月16日～11月22日）を発表。 日本の映画部門では、 柴咲コウ と 赤楚衛二 がダブル主演する Netflix 映画『 余命一年、男をかう 』が3週連続で1位を獲得。

香港、韓国、タイ、台湾でもTOP10入りし、台湾では1位となった。 グローバルTOP10の非英語映画部門では9位にランクインした。 『余命一年、男をかう』は、余命1年を宣告された40歳の女性・片倉唯（柴咲）と、彼女に72万円で買われた青年・瀬名（赤楚）が織りなす大人のラブストーリー。 『8年越しの花嫁 奇跡の実話』の岡田惠和が脚本、ドラマ『silent』の風間太樹が監督を務めた。

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主人公は、小さな村でひっそりと暮らす、過去に罪を抱えた退役軍人（ルクマン・サルディ）。 ある日、長年疎遠だった孫たちがジャカルタから訪ねてくるが、彼らが持ち込んだトラブルをきっかけに、冷酷な犯罪者集団に襲撃される。 かつて特殊部隊に所属していた主人公は、孫たちを守るために壮絶な反撃に乗り出す。 激しいアクションに加え、祖父と孫たちの関係性も見どころとなっている。8位には、レイトン・ミースターとジャレッド・パダレッキ共演のロマンティックコメディ『ガーディング・スター』が初登場。