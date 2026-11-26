Netflixは2026年11月16日から22日までの日本週間視聴ランキングを発表。シリーズ部門で「南田南弁護士は天才肌」が前週2位から首位返り咲き。「トークサバイバー！DEAD or LAUGH」シーズン4は2位。11月20日配信開始のソン・ソックと永山瑛太共演シリーズ「プルンギル －青の道－」が8位で初登場。日韓合作漫画を原作とするクライムサスペンス。東京新宿で女性遺体と不可解な韓国語ダイイングメッセージが発見されソウル刑事と警視庁刑事が合同捜査。23日には坂口健太郎が韓国在住サウンドアーティスト役で出演することも発表された。

2026年11月26日 23時27分 掲載動画配信サービス「 Netflix 」は、日本の週間視聴ランキング（11月16日～11月22日）を発表。 映画以外のシリーズ部門は、『 南田南弁護士は天才肌 』が、前週の2位から首位に返り咲いた。

前週1位だったNetflixシリーズ『トークサバイバー！ DEAD or LAUGH』シーズン4は2位となった。 8位には、11月20日より世界独占配信がスタートしたソン・ソックと永山瑛太共演のNetflixシリーズ『プルンギル －青の道－』が初登場。2000年代初頭に日本の週刊漫画誌で連載された江戸川啓視原作、クォン・カヤ作画の日韓合作漫画をもとに、新たな要素を加えて映像化したクライムサスペンスだ。 東京・新宿で女性の遺体が発見され、現場には血で書かれた不可解な韓国語のダイイングメッセージが残されていた。

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韓国でも同様の手口による事件が発生し、ソウルの刑事キム・ソク（ソン・ソック）と警視庁の刑事・猪瀬浩志（永山）が、反発し合いながらも合同捜査に乗り出す。 さらに、配信開始後の23日には、韓国在住の著名なサウンドアーティスト・江見俊輔役で坂口健太郎が出演していることも発表された。 坂口の出演シーンは昨年7～8月に、ソウル、釜山、光州、群山など、すべて韓国国内で撮影されたという。