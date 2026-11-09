Netflix映画『ザ・テイク』2027年1月15日配信開始 ロバート・パティンソンとデンゼル・ワシントン共演

ロバート・パティンソンとデンゼル・ワシントン主演のNetflix映画『ザ・テイク』が2027年1月15日に世界独占配信される。マンハッタン銀行を狙った強盗劇のサスペンススリラーの概要と出演者を紹介。

動画配信サービス大手の Netflix は、俳優の ロバート・パティンソン と デンゼル・ワシントン が共演する映画『 ザ・テイク 』の配信日を正式に発表した。本作は2027年1月15日より全世界で独占配信される予定である。配信用日の発表と同時に、米国向けに制作されたティザーアートワークとファーストルック画像が公開された。

サスペンス映画のストーリーとキャラクター

『ザ・テイク』は、マンハッタンにある裕福な銀行を狙った強盗計画を軸にしたスリラー作品である。物語は、熟練した泥棒たちが銀行の警備員や窓口係を巻き込んだ命がけの心理戦を展開する展開となる。計画は綿密に練られていたが、狙い撃ちにする銀行で、主人公の恋人が窓口係として勤務していたという複雑な事情も絡み合っている。

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主人公のノアを演じるロバート・パティンソンは、陸軍を退役したばかりの人物として描かれる。民間人としての日常に馴染めずにいたノアは、腕利きの泥棒クリスチャン・カーターによって強盗チームへの加入を誘われる。この誘いを受けたノアは、恋人ローズを危険に晒す計画に加わるというジレンマに直面することになる。

主演俳優のキャリアと最新作の動向

ノアの恋人ローズ役には、映画『ザリガニの鳴くところ』で知られるデイジー・エドガー＝ジョーンズが出演する。また、クリスチャン・カーター役のデンゼル・ワシントンは、映画『トレーニング デイ』での演技が評価されアカデミー賞主演男優賞を受賞したベテラン俳優である。彼の演じるカーターが、最後までノアにとって味方でいられるのかという点も物語の重要なポイントとなる。

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ロバート・パティンソンの最近のキャリアは目覚ましい。クリストファー・ノーラン監督の『TENET テネット』や、『THE BATMAN-ザ・バットマン-』シリーズでバットマンを演じた実績を持つ。2026年にも出演作品が相次ぎ、ノーラン監督と再タッグを組んだ『オデュッセイア』は日本でも大きなヒットを記録した。さらにA24製作の『ドラマなふたり』への出演も確認されている。

キャスト陣と制作チームの詳細情報

主要キャストには、マーベル映画「ブラックパンサー」や「アベンジャーズ」シリーズでオコエ役を演じたダナイ・グリラも参加する。また、「ミッション：インポッシブル」シリーズでショーン・ハリスを演じた経験を持つ俳優も配役されている。監督は映画『2人のローマ教皇』を手がけたフェルナンド・メイレレスが務める。

ロバート・パティンソンの今後の公開スケジュールも注目を集めている。2024年12月には『デューン 砂の惑星PART3』の日本公開が控えており、続く2027年1月には映画『プライムタイム』の日本公開予定も入っている。Netflix独占配信となる『ザ・テイク』は、これらの大作作品の間隙を縫って、世界中の視聴者に提供されることになる。配信開始日に合わせて、本作の世界初公開となるティザーアートが米国版から公開されたのは、その戦略的なマーケティングの一環とみられる。