【アニメイトタイムズ】2025年12月18日にNetflix映画『10DANCE』の世界独占配信がスタートしてから、もうすぐ1年を迎えようとしています。井上佐藤先生の人気同名漫画（講談社「ヤングマガジン」連載）を原作に、俳優の竹内涼真さんと町田啓太さんのW主演で映画化。監督を務めるのは、『...

【杉木信也（11月22日）＆鈴木信也（11月23日）お誕生日記念】Netflix映画『10DANCE』出会うべくして出会った鈴木と杉木の関係性を紐解く｜2人の信也の人生が刻まれた魂のダンスと心のゆらめき井上佐藤先生の人気同名漫画（講談社「ヤングマガジン」連載）を原作に、俳優の竹内涼真さんと町田啓太さんのW主演で映画化。

監督を務めるのは、『るろうに剣心』シリーズ、『レジェンド＆バタフライ』の大友啓史氏です。 競技ダンスの世界を舞台に、2人のトップダンサーの官能的なダンスと愛を美しく繊細に描き出す本作。 竹内さんが演じるのは、ラテン部門の日本チャンピオンに輝く鈴木信也。 町田さんが演じるのは、ボールルーム部門の日本チャンピオンにして世界2位の記録を持つ“帝王”杉木信也です。

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本稿では鈴木信也（11月23日）と杉木信也（11月22日）のお誕生日を祝して、2人の信也の魅力を深掘り。 出会うべくして出会った鈴木と杉木の関係性を紐解いていきます。 体力と精神力を極限まで追い込む過酷な「10ダンス」。 杉木に闘争心を煽られた鈴木は彼の提案を受け入れ、それぞれの専門分野であるラテンとボールルームを教え合うことに。

鈴木のパートナーである田嶋アキ（土居志央梨さん）、杉木のパートナーである矢上房子（石井杏奈さん）とともにレッスンに励みます。2人の信也にとってダンスは人生の中心であり、その身体にもダンスとともに生きてきた歴史が刻まれています。 竹内さん演じる鈴木と町田さん演じる杉木にも、その人生が深く根付いていました。 妥協のない魂のダンス。 そして、憧れて、恋をして、苦悩する、2人の信也の心のゆらめきが、映画の世界への没入感を深めていきます。

ダンスの神様・鈴木信也。 キューバを故郷にもつ鈴木の生活にはダンスと音楽が溶け込み、彼は“ラティーノ”の燃え滾る血と肉体美で官能的に踊ります。 しかし、あえて国内に留まる彼はどこか満たされず、刺激と情熱を渇望していました。 一方で、帝王の風格を漂わせる杉木信也。

幼少期からイギリスへ留学し、優れたダンサーになるべく師匠のマーサのもとで教育を受けてきました。 宿命かのようにダンスで世界の頂点を目指し、理想の紳士であるべく孤独に自分を追い詰めています。 笑みを浮かべて完璧に取り繕う優雅な紳士は、どこか苦しそうに踊っていました。 どれだけ杉木に実力があろうとも、アジア人である彼に与えられるのはいつも2位。

世界チャンピオンに僅差で上回っているとしても、彼は1位にはなれないのです。 それでも杉木は優美な笑顔を崩さず、また観客の前で踊り続ける。 不撓不屈の男は、1位の座を勝ち取ろうと獰猛に抗い続けています。 しかし、そんな杉木でさえ諦めかけたことがあり、暗闇に沈んでいたときに見つけたのが、光の中で踊る鈴木信也だったのです。

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杉木は救いと悦びに心を震わせていました。 鈴木は“最後のつかめる藁”であり、その圧倒的なエネルギーが杉木に希望をもたらします。 ラテンを習うなら鈴木先生。 そう言って杉木は駄々をこねていたと房子は明かしています。

杉木は煽るような態度で誘っていますが、誘いに乗ってもらえたとき、宝物を手にしたような嬉しさをそっと灯していたのではないでしょうか。 一方で、鈴木もまた杉木のダンスに心を奪われていました。 鈴木は杉木を嫌いだと言うけれど、アキの言葉を借りるならば、“前から杉木先生に夢中”だったのです。 そして、苦しそうに踊る彼をじっと見ていました。

杉木の完璧な踊りの中に、決定的な何かが足りないと感じながら。 そんな特別な感情を秘めた2人のトップダンサーが、満を持して交わるのだから、その化学反応は凄まじい。 杉木にとって同じ情熱と素質を持って踊れる相手が鈴木であり、渇望してきた“理想のパートナー”とも言えます。10ダンスに挑むライバル関係にありながら、ダンスを教え合う鈴木と杉木。2人の関係には変化の兆しが見られるようになります。 それが恋であり愛であることに気づくのは少し後になるとしても、2人はいつしか“恋をしてる人”になっていました。

「ホールドしたところから感情が伝わってくる」と、鈴木は自分に流れ込んでくる杉木の感情を噛み締めています。 相手のことをもっと知りたい、もっと自分のことを知ってほしい。 そんな想いも芽生えてきたのか、それぞれの育った環境や家族の話もするように。 UKベストダンス選手権に出場していた杉木は、大事な本番前に電話をかけていました。

杉木から電話が入り、鈴木はアキに携帯を見せびらかします。

「じゃあ早く帰ってこいよ」と鈴木に言われて嬉しさを隠しきれない杉木は、言われた通りすぐにイギリスから帰国きたのでしょう。 “恋をしてる人”たちの恋のやりとりをアキと房子はそっと見守ります。 杉木はこんな話もしていました。 子供の頃にブラックプールタワーで見た、死神のような男とマーサの大きな写真。

死神に畏れを抱き、自分は美しくて恐ろしいその男に取って代わろうとしたのだろう、と。 今思えば、杉木はずっと鈴木にSOSを出していたのかもしれません。 そんな日々のなかで、黒いドレスの房子に関する秘密を明かしたあの時がひとつの転換点でした。 杉木の弱気な言葉を聞いた鈴木は、どう声をかけていいのか分からず。

出てきた言葉が「つまんねぇ」だったのですが、鈴木はそんなことを言いたかったわけではないはずです。 瞳で想いを雄弁に語り、口づけで熱をぶつけ合う。 踊るように絡み合い、まさに触れたところから感情が伝わっていく。 杉木は無意識に救いを求めていて、情の深い鈴木はそんな彼の苦しみをしっかりと受け止めたのだと思います。

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この映画の幕開けは、数年前の世界選手権大会ファイナル前のシーンでした。 美しくもどこか奇妙な光景で、原作を知っている視聴者は、杉木・矢上組に影を落としたあの日の出来事であると気づくでしょう。 同時に、これを冒頭に持ってくる構成の上手さに唸らされます。 動けなくなった房子を叱咤し、罵倒し続けて、人形のように言うことをきくという状態の彼女を気に入ってしまった杉木。

紳士とはほど遠く、まるで死神のようだと自嘲します。 杉木は自分の中に棲む怪物を抑え込むように、理想の紳士を取り繕ってきました。 そんな杉木の苦悩に共鳴して理解するのは、きっと鈴木しかいない。 鈴木は「死神になればいいんだよ」と杉木を導き、「俺はブラックプールの死神を倒す天使になる」と手を差し伸べます。

その時あんたはきっと苦しみから解放される、と。 杉木を救いあげるのも鈴木しかいないのです。 杉木の表情には憧憬の念が滲み出ていました。 杉木のダンスに容赦なくダメ出しをするマーサは、「ダンスは技術でも体力勝負でもない。

愛をもって完成する」と説いています。 それでも杉木は「愛では勝てない」と考えていました。 ブラックプールで開催されるワールド・チャンピオンシップでは、鈴木信也を世界にお披露目。 そこでは、杉木の元恋人かつダンスパートナーであったリアナが登場。

彼女は現在、ボールルーム世界王者のジュリオと組んでおり、ジュリオは彼女と結婚することをわざわざ杉木に報告します。 オナーダンスのパートナーチェンジでリアナと踊るという茶番のなか、杉木は笑顔を飾りにして優雅に“理想の恋人”を演じきります。 杉木は平気だと強がるけれど、自分のことのように心を痛めて憤る鈴木の言葉に瞳が揺らいでいました。 鈴木は杉木の元恋人が目の前にいるだけでも気に入らないし、それ以上に杉木が嫌な思いをしていることが苦しい。

今の鈴木は誰よりも杉木に寄り添い、彼が完璧ではないことも彼の痛みも知っています。 そして鈴木の瞳は、自分だけを見ていろと言わんばかりに独占欲を光らせていました。 鈴木の想いはもうこんなにも深くなっているわけです。 どこか儘ならない2人の関係性。

獰猛な男たちは一筋縄ではいかず、杉木は心を開いたかと思えば、また閉じこもってしまいます。 引き寄せ合う力は強いけれど、2人の関係性は曖昧で繊細。 だけど、鈴木は1人で練習しながら鏡の中に杉木の姿を映し出し、杉木もまた近くにいながら遠く感じる鈴木への想いを抱きしめていました。 手を離してる間中相手のことを考えている2人の関係は、離れてもなお繋がって見えるラテンダンスさながらです。

離れても手繰り寄せたら必ず戻ってくるのだから。 映画のラストを飾るのは、アジアカップダンス選手権のデモンストレーションで、杉木が鈴木を誘う歓喜のダンスシーン。 この瞬間、死神は天使によって枷を外されたかのように舞っていました。 杉木は偽りのない笑顔を解き放ち、鈴木も満たされたような笑顔で応えて、2人は幸福感の中で踊り続けます。

リアナと演じたような“理想の恋人”の物語ではなく、そこにあるのは生身の杉木信也が鈴木信也と語り合う本物の愛でした。 そう、ダンスは愛をもって完成する──。 狂おしいほどの愛と情熱をもって2人は交わり、杉木は鈴木に「10ダンス決勝で会おう」と微笑みます。 やはり美しい映画は映画館で鑑賞したい。

息遣い、布のこすれる音、瞳の温度、溢れ出す熱気を全身で感じたい。 いつか『10DANCE』が全国の劇場で上映されることを願っています。 Netflix映画『10DANCE』作品情報