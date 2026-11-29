Netflixシリーズ『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』の日本版リメイクで、芦田愛菜演じる自閉スペクトラム症の新人弁護士・南田南を中心に、彼女と周囲の人間関係や成長を描く。今回は朝日小春役の久保史緒里が、同僚の船井湊人に対して自らの本音を吐露する切ない名シーンがSNSで大きく反響を呼んでいる。

『南田南弁護士は天才肌』朝日小春役・ 久保史緒里 （C）ORICON NewS inc.同作は、 Netflix シリーズ『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』の日本版リメイク。 自閉スペクトラム症の新人弁護士・南田南（芦田）が社会という大海原へと乗り出し、さまざまな壁にぶつかりながらも、独自の視点とひらめきで数々の難題に挑むハートフル法廷ドラマ。

同僚や友人、家族とのつながりを通して、弁護士として、そして一人の人間として成長していく姿を温かく描く。 一方、南らの恋の行方も注目。 船井湊人（高橋文哉）と小春が両思いだと聞いた南は、湊人の車の助手席に小春が乗るよう提案し、小春に「湊人さんと朝日先生はお似合いです」とささやいた。 しかし、湊人は去っていく南を目で追った。

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そこで何かを察した小春は、車を降り、湊人に対して「転びそうになったのを支えてくれたり、坂道で手をとってくれたり、とにかく、船井さんは優しいんです」「優しいといろんな人を傷つけるんです。 いろんな人が勘違いするんです。 南田先生も氷見先生も、私も、みんな勘違いしたじゃないですか！ 」…「でも、船井さんはそこがいいんです！