Netflixより12月11日に配信開始の『タンタラの詩』パート1。ソン・ヘギョとコン・ユが演じる幼なじみが激変する韓国芸能界で夢を追う姿を描くヒューマンドラマの核心とキャスト情報。

Netflix は、韓国エンターテインメント業界の過酷な実態を描くオリジナルシリーズ『 タンタラの詩 』パート1を12月11日（金）より世界独占配信することが決定した。本作は1960年から1980年代にかけての荒々しく激しい韓国芸能界を舞台とし、まだ無名の人々がすべてを賭けて夢を追い続けるヒューマンドラマである。

ソン・ヘギョとコン・ユが演じる幼なじみの絆

物語の中心を担うのは、幼なじみのミンジャ役のソン・ヘギョと、トング役のコン・ユである。貧しく過酷な幼少期を共に過ごし、大人になっても変わらずそばに居続ける二人が、生まれ育った村を離れて華やかなステージやキャバレー、そして芸能界である「タンタラ」へと飛び込んでいく姿が描かれている。

Also read 【11/24〜11/30】今週も当たるかも！ ASCII.jpプレゼントナビ

解禁された映像では、生き抜くためにさまざまな仕事をこなすミンジャの傍らには、いつもトングの姿があった。二人の揺るぎない絆が伺える一方、音楽業界に足を踏み入れ、新人歌手の「ミニ」をスターにするためにすべてを注ぎ込む姿からは、現実に揉まれ悔しさや怒りを露わにする表情も見受けられる。

苦境に遭ってもくじけず夢を追い続ける二人からは、未来への希望と力強さも感じられる。「いいことは必ずー悪いことを呼ぶ」という言葉が示す通り、苦楽を共にしてきたミンジャとトングが、夢を追い続けた先で目にする景色とはどのようなものなのか。その展開に注目が集まっている。

Advertisement

主要キャストと制作陣の詳細なラインナップ

貧しい子ども時代を経て芸能界での華々しい成功に希望を見出す主人公・ミンジャを演じるソン・ヘギョは、『太陽の末裔』や『今、別れの途中です』などの人気作に出演し、韓国で社会現象を巻き起こした。また、『ザ・グローリー ～輝かしき復讐～』では視聴者に鮮烈なインパクトを残したヒューマンサスペンスへの出演でも知られている。

そんな彼女の夢を支えようと奮闘する幼なじみのトング役には、コン・ユが選ばれた。コン・ユは『コーヒープリンス1号店』でブレイクを果たし、日本でも大ヒットを記録した『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』や『イカゲーム』をはじめ、『新感染 ファイナル・エクスプレス』など、多くの話題作で主演を務めてきた実力派俳優である。

さらに、魅惑的な歌声の持ち主で、ミンジャと愛憎入り混じる関係にあるミニ役には、ソリョン（『私の国』『照明店の客人たち』出演）が扮する。本作で描かれる時代を代表する作曲家・ギリョ役には、チャ・スンウォン（『戦と乱』『しあわせな選択』出演）が演じ分ける。

脚本陣と韓国芸能界の歴史的描写

脚本には、『私たちのブルース』や『ディア・マイ・フレンズ』などのヒットメーカーであるノ・ヒギョンなど、名だたるクリエイターが名を連ねている。彼らの手腕によって、1960年代から1980年代という変化の激しい時代背景がどのように描かれるかが本作の見どころの一つとなっている。

Advertisement

本作は単なるエンターテインメント産業の舞台裏を描くだけでなく、その時代を生きる人々の苦悩と情熱、そして夢への執着を深く掘り下げる内容となっている。ソン・ヘギョとコン・ユの熱演に加え、ソリョンやチャ・スンウォンら個性派俳優たちの共演により、韓国芸能界の光と影が鮮やかに展開される。

12月11日より配信開始される『タンタラの詩』パート1は、Netflix会員であれば世界中どこでも視聴可能となる。過去の大ヒットドラマを手掛けた製作陣による本格派ヒューマンドラマとして、韓流ファンだけでなく、業界ドラマや人間ドラマに詳しい視聴者にも高い関心が寄せられている。