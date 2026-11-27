動画配信サービス「Netflix」は27日、公式Xで、映画『丹波哲郎の大霊界 死んだらどうなる 4Kリマスター』と、その続編『丹波哲郎の大霊界2 死んだらおどろいた!!』を12月27日より見放題独占…

Netflixで12月27日より配信が決定した映画『丹波哲郎の大霊界／死んだらどうなる』4Kデジタルリマスター版、村上隆が描いた特別ビジュアル（C）1989 TAM・G 動画配信サービス「Netflix」は27日、公式Xで、映画『丹波哲郎の大霊界 死んだらどうなる 4Kリマスター』と、その続編『丹波哲郎の大霊界2 死んだらおどろいた!!

』を12月27日より見放題独占配信することを告知した。 昭和の異色作が年末の配信ラインアップに加わるとあって、Xでは驚きや喜びの声が上がっている。1989年に劇場公開され、社会現象を巻き起こした『丹波哲郎の大霊界／死んだらどうなる』。 構想15年、製作費15億円をかけ、丹波哲郎自らが企画・原案・脚本・総監督などを担い、出演も果たした。

Advertisement

「人は死んだらどうなるのか？ 」という普遍的な問いに、独自の霊界観と当時の特撮技術を駆使した映像で迫った作品だ。 実は、本作は一度、失われかねない危機に直面していた。 長年倉庫に保管されていたオリジナルネガフィルムが廃棄寸前にあることを知った映画監督の三池崇史が、関係各所に働きかけたことでフィルムが救出され、4Kデジタルリマスター化が実現した。