Netflix『ジョジョ』2nd・3rdステージ配信開始 1890年の乗馬レース冒険始まる

Netflixで2026年9月25日より配信開始された『スティール・ボール・ラン』の最新段階。半身不随のジョニィとアウトローのジャイロが、5000万ドルの賞金を賭けた4000マイルの過酷なレースに挑む物語の詳細と背景を解説する。

Netflix は、2026年9月25日よりアニメシリーズ『 ジョジョの奇妙な冒険 』の第2ステージおよび第3ステージである『 スティール・ボール・ラン 』の世界独占先行配信を毎週金曜日に開始している。この配信により、人類史上初の乗馬による北米大陸横断レースを描いた壮大な物語が、視聴者の元へと届くことになる。

1890年アメリカ横断レースの舞台設定

物語の舞台は1890年のアメリカであり、総距離約4,000マイル、賞金総額5,000万ドルという莫大な懸賞金をかけた競走『スティール・ボール・ラン』が開催されようとしていた。この大会は単なるスポーツイベントではなく、参加者たちの運命を左右する過酷な冒険の場となる。多くの出場者がそれぞれの思惑を胸に、この危険なレースへと足を踏み入れることになるのだ。

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ジョニィとジャイロの因縁ある協力関係

かつては天才騎手と呼ばれていたものの、事故により半身不随となり失意の底にいたジョニィ・ジョースターが物語の中心人物として描かれる。彼は、謎のアウトローであるジャイロ・ツェペリが引き起こした不思議な現象から希望を見出し、このレースへの参加を決意する。二人は互いに異なる目的を持ちながらも、協力関係を結び、未知の危険が潜むレースへと旅立つことになる。

坂田将吾がジョニィ・ジョースター、阿座上洋平がジャイロ・ツェペリを演じる声優陣の起用も、作品の魅力を引き立てている。石川界人がディエゴ・ブランドー、高橋李依がルーシー・スティール、三宅健太がスティーブン・スティール、水中雅章がサンドマン、松田健一郎がポコロコ、前野智昭がマウンテン・ティム、日笠陽子がホット・パンツの声を担当しており、多彩なキャラクターが鮮やかに描き分けられる。

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配信スケジュールと制作体制の詳報

『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズ全体として、第1ステージは2026年3月19日から配信され、今回の第2ステージおよび第3ステージは合わせて全11話で構成されている。シリーズの全話数は12話となっており、荒木飛呂彦による原作を木村泰大および髙橋秀弥が監督、加藤敏幸がシリーズディレクター、小林靖子がシリーズ構成を務める。

Netflixにおけるこの配信形式は、世界独占かつ毎週金曜日という頻度で進行するため、視聴者は継続的に物語を追うことができる。第1ステージの成功を受け、第2・3ステージへの注目度はさらに高まっており、ジョジョシリーズの新しいフェーズへの移行が確実なものとなっている。

シリーズ完結に向けた最後の冒険へ

ジョニィとジャイロの二人は、それぞれの思惑を胸に協力関係を結び、過酷な冒険へと踏み出す。彼らが目指すのは、単なる勝利ではなく、自身を取り戻すための手段としての優勝である。この『スティール・ボール・ラン』は、主人公たちの内面の変化と、周囲の敵対者たちとの激しい対決を通じて、物語のクライマックスへと向かっていく。

全12話で完結する本シリーズは、長い歴史を持つジョジョ作品の中でも特に人気のあるエピソードの一つであり、その緊迫感ある展開は多くのファンを魅了してきた。2026年9月25日より始まる毎週金曜日の配信により、視聴者はこの壮大な乗馬レースの全貌を、最新のアニメーション技術で楽しめる。