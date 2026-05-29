Netflixアニメ『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』が世界ツアー開催へ 2026年全米・欧州・アジアでライブステージ実現

Netflixが制作したメガヒットアニメ『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』が、ライブエンタメ大手AEGプレゼンツと提携し、2026年に世界規模のコンサートツアーを実施することが正式発表された。ツアーは作品の映画部門アカデミー賞受賞の世界観を再現し、AR/VR技術や大型ステージ演出でファンに新感覚のライブ体験を提供する。

Netflix が制作したアニメ『 KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ 』が、2026年に世界規模のライブコンサートツアーを実施することが正式に発表された。 本ツアーは、同作品が Netflix 向けに行った年次広告主プレゼンテーション『アップフロント』において、ライブエンターテインメント大手 AEGプレゼンツ との戦略的提携の一環として公表されたものだ。

プレスリリースによれば、ツアーは映画部門で二つのアカデミー賞を受賞した同作品の独特な世界観を、ステージ上で観客が直接体感できる形で再構築し、視覚・聴覚・感情を同時に刺激する壮大なスペクタクルになるという。 開催都市や具体的な公演日程は2026年中に順次発表される予定で、すでに公式サイト（kpopdemonhunterslive.com）でウェイトリストの受付が開始されており、先行予約を希望するファンはオンラインで登録できるようになっている。



『KPOPガールズ!

デーモン・ハンターズ』は、３人組K‑POPガールズグループ「ハントリックス」のメンバー、ルミ、ミラ、ゾーイが、ステージ裏で悪魔を狩る秘密のハンターとして活動するという斬新な設定を持つ作品である。 声優陣は、アーデン・チョーがルミ役、メイ・ホンがミラ役、ジヨン・ユがゾーイ役を担当し、実際の歌唱は別途起用されたプロのシンガーが担うことで、アニメと音楽のシンクロを追求している。 本作はマギー・カン監督とクリス・アペルハンズ監督が共同で指揮を執り、ソニー・ピクチャーズ アニメーションが制作、2025年6月にNetflixで配信開始された。

配信開始から最初の９１日間で、全世界で3億2510万回以上の視聴を記録し、Netflixの英語作品としては歴代最多視聴数を更新したという驚異的な数字を残した。 また、期間限定で劇場上映された際には、全世界で約2億4700万ドル（約39億円）の興行収入を上げ、映像作品としての商業的成功も証明された。



今回のワールドツアーは、アニメとライブ音楽の境界を超える新たなエンターテインメント体験を提供することを目的としている。

AEGプレゼンツが保有する世界各地の大型スタジアムやアリーナのインフラを活用し、最新のAR（拡張現実）・VR（仮想現実）技術や大型LEDスクリーン、豪華な舞台装置を組み合わせて、観客を作品の世界へと誘う演出が予定されている。 さらに、ツアー限定のオリジナル楽曲や、原作に登場しなかった新エピソードが披露されるほか、ファンミーティングやサイン会などのインタラクティブなイベントも併設され、ファン同士の交流の場としても機能する。 Netflixは「KPOPガールズ!

デーモン・ハンターズ」の世界観をリアルタイムで体感できるこのツアーを通じて、グローバルなK‑POPファン層とアニメファン層をさらに融合させ、次世代のクロスプラットフォームコンテンツのモデルケースにしたいと語っている。 ツアーの詳細情報は、今後数か月以内に公式サイトやSNSで随時発表される予定で、ファンは早期に情報をチェックし、ウェイトリストへの登録を済ませておくことが推奨される





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