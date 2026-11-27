山下智久主演の『正直不動産』劇場版、嵐のツアードキュメンタリー『5 - 嵐という時間 -』およびライブ映像、『Michael』、ガールズグループHANAのライブ映像、NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』の主要な配信作品をご紹介。

同名人気漫画を山下智久氏主演で実写化し、2 シーズンにわたり放送されたテレビドラマシリーズの劇場版。 祠を壊した祟りで嘘がつけなくなった不動産営業マン・永瀬財地（山下智久）が、海外の不動産投資詐欺や謎の大規模開発計画、ライバル会社・ミネルヴァ不動産による巧妙な地上げ戦略など、業界に渦巻く難題に“正直”を武器に仲間とともに立ち向かい、街と人々の未来を守るために奮闘する。

福原遥、市原隼人、ディーン・フジオカらドラマ版でおなじみのキャストが再集結し、ドラマ版に引き続き根本ノンジ氏が脚本、川村泰祐監督がメガホンをとった。2月15日（火）からPrime Videoで世界独占配信 ©2026 ARASHI Inc. 嵐の活動休止から約6年を経て開催された5大ドームツアーの裏側に密着し、「嵐としての活動の締めくくり」に向き合ったメンバー5 人の姿を追ったドキュメンタリーフィルムPrime Original映画『5 - 嵐という時間 -』。 数々の名作を世に送り出してきた世界的な映画監督・是枝裕和が総監督を務め、ディレクターは是枝裕和率いる映像制作集団・分福の今中康平と砂田麻美が担当。

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独自の視点と繊細な人間描写で知られる是枝が、嵐という唯一無二のプロフェッショナル集団にカメラを向け、5人が自分たちを長年支えてくれたファンへの感謝をどう伝えようと考えたか、ファイナルに向けて「嵐」にどう向き合ったか、そして彼らが再びステージに立ち、活動に幕を下ろすまでの軌跡を余すところなく映し出す。 嵐のツアーファイナルとなった2026年5月31日の東京ドーム公演の熱狂を収めたコンサート映像『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI -Prime VideoEdition-」』。