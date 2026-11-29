STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストが出演し、Netflixで世界190以上の国と地域で独占ライブ配信される年末カウントダウンコンサート『COUNTDOWN CONCERT 20…

『COUNTDOWN CONCERT 2026-2027 STARTO to WORLD』キーアート STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストが出演し、Netflixで世界190以上の国と地域で独占ライブ配信される年末カウントダウンコンサート『COUNTDOWN CONCERT 2026-2027 STARTO to WORLD』において、本編をより楽しむためのNetflixスペシャルプログラムが発表された。

午後8時から『年越しのSTARTO』『COUNTDOWN SPECIAL』（詳細は追って発表）、そして午後9時30分から現地よりライブ配信スタート。 まずは、カウントダウンコンサートの歴史と魅力、名場面を、MC・櫻井翔のナビゲートでライブ配信で紹介する『COUNTDOWN直前! BACKSTAGE』。 午後9時45分から、ジュニアによる『COUNTDOWN ジュニアLIVE』をライブ配信する。

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これまで会場でしか見ることのできなかったジュニアによるプレライブのパフォーマンスを世界同時ライブ配信。 ACEes、B&ZAI、Howzit、他ジュニアが出演。 そしてコンサート後、新年を共に迎える『HELLO 2027! 』も配信する。