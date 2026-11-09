MYUZAI誘宵ひめ契約違反脱退を表明 体調不良理由を公開し再起へ

ダークヒロインアイドルMYUZAIの誘宵ひめが6日付で契約違反による脱退を発表。8日Xを更新し、医師の指示に従った活動休止が理由であることを説明。現在は回復傾向にあり、新しいグループでの再デビューを希望している。

ダークヒロイン アイドル として活動する「 MYUZAI 」のメンバー、 誘宵ひめ （むざい）が、6日付けでグループを 契約違反 により脱退することが発表された件について、本人が8日に自身のX（旧Twitter）を更新し、詳細な経緯を明かした。公式アカウントが指摘した違反事項について、単なる規律違反ではなく、医療的な事情に基づくものであったことを示唆し、処分の在り方に疑問を呈している。

医師の指示による活動休止と契約違反の解釈

誘宵ひめは8日の投稿において、MYUZAIの公式Xアカウントが主張する「契約違反」の内容が、「医師の指示に従い体調不良により活動出来なくなってしまった事」であると語った。これにより、グループ側が提示した処分が一方的なものである可能性を強く示唆し、ファンや世間にその経緯を伝えた。彼女自身は、以前より活動休止を行っていたが、回復の見込みが立たなかったため今回の決断に至ったと説明している。

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MYUZAIの公式Xは、脱退に関する文書の中で、違反行為は「活動続行に関するもの」であり、「繋がり行為やその他の犯罪行為などではありません」と明確に位置づけた。その上で、本件について個人やメンバーへの詮索をしないよう求める声明を出しており、事件性や倫理違反ではないことを強調している。この主張は、ひめ側の説明と整合性を取るものとなっている。

ファンへの謝罪と現在の健康状態

ひめはファンに向けて、「活動休止をしていましたが状況が良くならないため今回の運びになりました。みんなを驚かせてしまって申し訳ありません」と深く謝罪した。長期間の活動休止により、応援してくれるファンの期待を裏切ることとなったことへの責任感表明了だ。しかし、その後に続けた文章からは、前向きな回復の兆しもうかがえる。

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彼女は現在、病院に通院し、医師の指示に従って薬を服用している状態だと報告した。「おかげさまでだいぶ元気になりました」という言葉からは、治療効果が表れていることが伺える。さらに、「医師の診断のおと、少しずつお仕事へ復帰できるように頑張っています」と、早期の芸能活動復帰に向けてリハビリや調整を進めている現状を明かした。

今後の活動計画と新しいグループでの再起

最も注目を集めたのは、アイドルとしてのキャリアを断念しないという強い意思表明である。ひめは「私は大好きなアイドルを辞めません！」と宣言し、芸能界での活動を続ける決意を固めた。今年中にファンと再会できる日を想定し、「今年中にみんなに会えたらいいな」という願いをツイートした。これは、単なる復帰ではなく、早期のステージ復帰を視野に入れた前向きなメッセージである。

具体的な今後の展開として、彼女は「新しい素敵な仲間と出会って、みんなとステージで再会できるように前を向いて頑張ります」と述べた。これは、MYUZAI以外の新たなアイドルグループやユニットへの加入、あるいはソロ活動など、別の形で芸能界に復帰する可能性を示唆している。これまでサポートしてくれたファンに対し、「これからも見守ってくれたら嬉しいです」と再び応援を呼びかけた。