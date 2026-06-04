MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony with KAGEYAMA Hiroshi

The Grand Ceremony of the 26th edition of the international music award MUSIC AWARDS JAPAN will be held on June 13, 2026, at TOYOTA ARENA TOKYO. The ceremony will be broadcast live on NHK and streamed worldwide on YouTube, with additional live streams on NTT DoCoMo's video streaming services Lemino, ABEMA, and radiko. The ceremony will feature performances by 12 artists, including Fujii Kaze, HANA, MISAMO, Sam Smith, Sakanaction, Chaminin, Tokyo Sky Orchestra with Special Guests [LiSA, TAKUMA (10-FEET), Ina-ji-endo], Yagumo, and Mitsuhashi. Hiroshi Kageyama, an actor known for his roles in Kamen Rider W and other films, will be the Grand Ceremony's MC for the second consecutive year.

※ NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり※ NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信ありパフォーマンスアーティスト：Fujii Kaze、HANA、MISAMO、Sam Smith、サカナクション、ちゃんみな、東京スカパラダイスオーケストラ with Special Guests［LiSA、TAKUMA（10-FEET）、アイナ・ジ・エンド］、羊文学、米津玄師 国内最大規模の国際音楽賞「 MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）は、6 月13 日(土)にいよいよ授賞式を開催します。

このたび、主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストを発表するGrand Ceremonyの司会を、昨年に引き続き、俳優 菅田将暉が務めることが、決定いたしました。

"世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。 "をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」は、6月13日（土）にTOYOTA ARENA TOKYOにて主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストを発表するGrand Ceremonyを開催いたします。 Grand CeremonyはNHKにて生放送、YouTubeにて全世界配信（※一部地域を除く）、NTTドコモの映像配信サービスLemino、ABEMA、radikoでも生配信いたします。

主要部門の最優秀作品/アーティストが決定するGrand Ceremonyの司会に、菅田将暉が決定。 昨年もGrand Ceremonyで司会を務め、レッドカーペットにも参加し、大きな話題となりました。 豪華ノミネートアーティストやパフォーマンスアーティストが集うTOYOTA ARENA TOKYOを盛り上げ、日本そしてアジアの音楽をともに世界へと発信してまいります。 Grand Ceremonyでは、主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストの発表に加え、豪華なアーティストによるパフォーマンスが披露されます。

パフォーマンスパートはFujii Kaze、HANA、MISAMO、Sam Smith、サカナクション、ちゃんみな、東京スカパラダイスオーケストラ with Special Guests［LiSA、TAKUMA（10-FEET）、アイナ・ジ・エンド］、羊文学、米津玄師の12組のアーティストによるライブで会場を盛り上げます。1993年2月21日大阪府生まれ。2009年『仮面ライダーW』でデビュー。 『共喰い』で第37回日本アカデミー賞新人俳優賞、『あゝ、荒野』で第41回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞などを受賞。

同作により2017年度の映画賞を総なめし、若手実力派俳優として多方面で活動中。 また、同年の活躍が評価され第68回 芸術選奨映画部門 文部科学大臣新人賞を受賞。2017年から音楽活動を開始し、シングル"見たこともない景色"でデビュー後、"さよならエレジー"はLINE MUSICで2018年年間ランキング1位を獲得。2019年5月リリースの"まちがいさがし"は各所配信ストアにて1位を席巻し、オリコン週間デジタルシングルランキングで自身初の3週連続1位を獲得、ストリーミング再生3億回を突破。

その年には『第70回NHK紅白歌合戦』への初出場を果たし、『第61回 日本レコード大賞』特別賞を受賞。2020年11月リリースの"虹"もストリーミング再生4億回超え。 音楽アーティストとしても大きな注目を集めている。2023年には映画"銀河鉄道の父、"スタジオジブリ最新作"君たちはどう生きるか"(声優)、映画"ミステリと言う勿れ、"2024年は映画"笑いのカイブツ、"劇場版 君と世界が終わる日に FINAL"、"Cloud クラウド"、2025年は映画"サンセット・サンライズ、""ミーツ・ザ・ワールド"（声の出演）に出演。 現在、Netflixシリーズ『グラスハート』が配信中。

NHK大河ドラマ"豊臣兄弟！

"にも出演しており、映画"人はなぜラブレターを書くのか"が公開中。 待機作に"黒牢城"（2026年6月19日公開予定）がある。 ■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第1部■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第２部■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony ■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony生配





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