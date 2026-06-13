MUSIC AWARDS JAPAN 2026 盛大に開催！78部門で音楽の未来を灯す

国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の第2回授賞式が6月13日に開催。主要6部門を含む全78部門で最優秀作品・アーティストを決定し、NHKやYouTubeなど多様なメディアで配信。日本の音楽を世界へ発信する取り組みを紹介。

「 MUSIC AWARDS JAPAN 2026」(MAJ)は、世界とつながり、音楽の未来を灯すをコンセプトに掲げる国内最大規模の 国際音楽賞 です。 日本をはじめアジアの音楽を世界へ発信し、日本の音楽をグローバルに誇れるカルチャーへと昇華させると共に、海外アーティストの日本市場への進出を促進することを目的としています。2025年、日本の音楽業界主要5団体である日本レコード協会、 日本音楽 事業者協会、 日本音楽 制作者連盟、 日本音楽 出版社協会、コンサートプロモーターズ協会が業界の垣根を越えて結集し、世界の音楽業界と連携しながら音楽の未来を切り開く新たな機会として設立されました。

MAJの最大の特徴は、アーティストをはじめとする音楽関係者5,000人による投票によって、主要6部門を含む全78部門の最優秀作品およびアーティストを決定する点です。 全78部門は多種多様な音楽カルチャーを讃えるために創設されており、主要6部門は「最優秀楽曲賞」「最優秀アーティスト賞」「最優秀ニュー・アーティスト賞」「最優秀アルバム賞」「Best Global Hit from Japan」「最優秀アジア楽曲賞」です。 これらの部門は、日本の音楽シーンだけでなく、アジア全域からのエントリーを受け付け、グローバルな視点で評価を行います。

昨年の初回に続き、今年の第2回目となる授賞式は、6月13日(土)にTOYOTA ARENA TOKYOを含む複数会場で盛大に開催されました。 TOYOTA ARENA TOKYOでは主要部門を表彰するGrand Ceremonyが、SGCホール有明(東京ドリームパーク)では主要部門以外を表彰するPremiere Ceremonyが行われ、それぞれ異なる雰囲気で受賞者を称えました。 授賞式の模様は、Grand CeremonyがNHKにて生放送され、レッドカーペットの様子がNHK BSで放送されました。

また、Premiere CeremonyはTOKYO MXで放送され、両式典ともにグローバルプロジェクトパートナーであるYouTubeにて全世界配信(一部地域を除く)されました。 さらに、ゴールドパートナーのNTTドコモが提供する映像配信サービスLemino、ABEMA、radikoでも生配信が行われ、多くの視聴者がライブで楽しむことができました。 加えて、SpotifyやTikTok、X、YouTubeなどのSNSプラットフォームではショートコンテンツが積極的に発信され、授賞式の盛り上がりをさらに拡散しました。

MAJは今後も、このような多角的なメディア戦略を通じて、日本およびアジアの音楽を世界のあらゆる場所に届け、音楽業界のさらなる発展と国際交流を促進してまいります





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