11月21日に東京秋葉原で開催されたイベントにおいて、STORMはガラスパネルとRGBライティングを特徴とするゲーミングPC幻界2シリーズを、Biwinは専用クーラー付き高性能メモリーを展示し、市場の二極化ニーズに応える姿勢を示した。

11月21日、東京・秋葉原のベルサール秋葉原で開催された「MSIカスタムPC王者決定戦2026」。 会場にはさまざまなPC関連メーカーが出展し、最新の製品や技術をアピールしていました。

STORMの展示で目を引いたのは、内部がよく見えるガラスパネルを採用し、MSIの最新パーツを搭載したゲーミングPC「幻界2」シリーズ。 ブラックモデルは、落ち着いた外観にRGBファンの鮮やかな光が映えるデザイン。 一方、ホワイトモデルはケースから内部パーツまで白を基調としており、統一感のある仕上がりです。 どちらも内部の配線が目立たないようにまとめられており、パーツを美しく見せる工夫が感じられました。

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こちらはホワイトモデル「幻界2（White）」。 ケースから内部パーツまで白で統一されたほか、背面コネクタマザーボードを搭載した専用設計で表側から配線の見えないレイアウトを実現Biwinは専用クーラー付きメモリーや次世代技術を展示 もうひとつの注目は、Biwinによるメモリー製品の展示です。 BiwinはメモリーやSSDなどを手がけるメーカーで、2026年にはSTORMを展開するアイティーシーと正規販売代理店契約を締結。 日本市場での展開も本格化しています。

会場では、専用の冷却ファンを備えた高性能DDR5メモリー「Origin Code Vortex」が展示されていました。 メモリーモジュールだけでなく、3基の小型ファンを備えたクーラーがセットになっているのが特徴です。 高性能なメモリーを安定して動作させるには、発熱への対策も重要。 こうした専用クーラーを用意しているあたりに、パフォーマンスを追求する製品ならではのこだわりが感じられます。

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パッケージも豪華で、自作PC好きなら思わず手に取ってみたくなる製品でしょう。 さらに、RGBライティングに対応したDDR5メモリー「ORIGINCODE Voltex OCL602648D-VS」も展示。 カラフルに発光するメモリーは、ガラスパネルを備えたゲーミングPCとの相性もよさそう。 PC内部の見た目にこだわりたい人にとっても、魅力的な選択肢といえるでしょう。

ブースの担当者によると、最近のゲーミングPC市場では、比較的手の届きやすい価格帯のモデルと、「せっかくゲーミングPCを買うのだから」と性能に妥協せず、ハイスペックを追求するモデルに人気が二極化しているそう。 価格を重視する人もいれば、性能やデザインにとことんこだわりたい人もいる。 STORMとしては、こうした異なるニーズのどちらにもしっかりと応えられる製品を届けていきたいとのこと。 幅広いラインアップで、一人ひとりの「欲しい」に応えていく姿勢が印象的でした。

自作PCを楽しむ人はもちろん、完成品のBTOパソコンを購入したい人にとっても、こうした展示は製品選びの参考になるはず。 性能もデザインも妥協したくないなら、STORMとBiwinの製品をチェックしてみてはいかがでしょうか。