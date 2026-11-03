MSIの巨大PCケースMEG MAESTRO 900R発売、14万6千円弱で長期キャンペーンも

MSIが展開する巨大E-ATXケースMEG MAESTRO 900Rの詳細と、SOMESとのコラボキャンペーンについて解説。高性能PCビルドに最適化された仕様と価格情報をまとめました。

先週、10月25日の週において、 PCケース の売り場でとりわけ目立っていた製品は、 MSI が発表した E-ATX 対応ケース「 MEG MAESTRO 900R 」です。この製品は、アルミフレームと強化ガラスパネルを採用した巨大なボディで、そのサイズは幅379ミリメートル、奥行き695ミリメートル、高さ671ミリメートルに達します。重量は33キログラムと非常に重厚です。価格は14万6000円弱で設定されています。

ガラス全面の展示向けデザイン

MEG MAESTRO 900Rは、フロントと左側面、リアまで柱をなくして強化ガラスパネルで覆う構造を採用しています。このデザインは、内蔵パーツのショーアップに向いた視覚的な魅力を提供します。PCケースの内部構造を外部から明確に見せ、ハイエンドな組み込みパーツの美しさを際立たせることに重点を置いた設計となっています。

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広範なハードウェア互換性

この大型ケースには、440ミリメートル長までのグラフィックスカードや170ミリメートル高までのCPUクーラー、奥行き200ミリメートルまでのATX電源ユニットなどが組み込み可能です。トップとボトムには420ミリメートル長のラジエーターも搭載できるため、高性能な水冷システムを構築したいユーザーにも対応しています。これにより、最新かつ大規模なハードウェア構成をスムーズに収容できます。

追加液晶モニターとアクセサリー

MEG MAESTRO 900Rにも追加可能な12.3型液晶モニター「MAG VIEW XPANDER 12」が同時に登場しています。このモニターはマグネットスタンドやファンマウントで固定可能で、外部用USBケーブルを使った卓上設置もできます。フレーム色はブラックとホワイトがあり、価格はともに2万円弱です。これにより、システムのステータスを常に表示しながらデスクトップ環境を拡張できます。

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長期キャンペーンと店舗の反応

MEG MAESTRO 900Rなどを購入したユーザーを対象に、北海道の革製品ブランド「SOMES」が手掛けたMEGロゴ入りの牛革トレイをプレゼントするキャンペーンが展開されています。対象製品を2つ以上購入すると、さらに同ブランドのマルチケースももらえる構成です。キャンペーンの終了は2027年9月30日と設定されています。11カ月に及ぶ長いキャンペーン期間について、パソコンSHOPアークは「その頃はパーツの価格はどうなっているんでしょうね……」と苦笑していました。

不確実な市場環境における安心感

別のショップも、「ここ1年くらい、ずっと見通しが利かない状況が続いていますから、2027年の9月がすごく遠く感じるんですよ。だからこそ、こういう息の長いキャンペーンを見るとちょっと安心したりします」と正直な思いを吐露していました。この長期企画は、PCパーツ市場の不透明な状況下で、消費者に対してある種の確実性を提供している側面があります。