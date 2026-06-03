MSIが第三世代ハンドヘルド『Claw 8 EX AI+』を発表、Intel Arc G3 Extreme搭載で高性能と軽量化を実現

MSIがIntelとの共同記者会見で、新ハンドヘルドゲーミングデバイス『MSI Claw 8 EX AI+』の詳細を発表。Arc G3 Extremeプロセッサ、最大32GBメモリ、8インチWUXGAディスプレイ、80Whバッテリーを搭載しつつ785gの軽量設計を実現。競合製品との性能比較と thermals 設計の優位性をアピールした。三代にわたるClawシリーズの集大成として位置づけられ、Intelとの戦略的協業の最新例となった。

MSI は5月31日（台湾時間）に Intel と共同で記者説明会を開催し、 Intel の ハンドヘルドゲーミング デバイス向けプロセッサ「 Intel Arc Gシリーズ・プロセッサー」（以下Arc Gシリーズ）を搭載したゲーミングデバイス「 MSI Claw 8 EX AI+」（以下Claw 8 EX AI+）の技術的な詳細を説明した。

Claw 8 EX AI+は、プロセッサにIntel Arc G3 Extreme、最大32GBメモリ、M.2 2280のSSD、8型WUXGA（1,920×1,200ドット/48～120Hz VRR）のディスプレイ、80Whの大容量バッテリというスペックで785gと比較的軽量を実現したハンドヘルドゲーミングデバイスとなる。 この中でMSIは、LenovoやASUSなどが販売している競合製品に比べて、Claw 8 EX AI+が性能で凌駕していると主張し、熱設計や性能調整機能の詳細などに関して解説したほか、F1 2025などのゲームにおける性能を公開した。

MSIは5月31日に同社本社において、Intelと共同で開催した記者説明会の中で、Claw 8 EX AI+の詳細に関して説明した。 MSIにとっても、Claw 8 EX AI+は第3世代の製品となる。 第1世代はCore Ultra（Meteor Lake）を搭載した初代「Claw A1M」で、その後Core Ultraシリーズ2（Lunar Lake）を搭載したClaw 8 AI+とClaw 7 AI+がリリースされた。

そして第3世代となるのが今回紹介されたClaw 8 EX AI+で、搭載されているプロセッサがArc G3 Extremeへと強化されている点が大きな変更点となる。 MSIは、Meteor Lake、Lunar Lakeに続き、今回のArc G3でもIntelのハンドヘルドゲーミング向けローンチパートナーを務めている。 両社にとって本製品が重要な位置づけであることがうかがえる。

より強力になったArc G3 Extreme向けの進化したファンなどの熱設計に関する詳細な技術解説が行われ、実際のゲームタイトルでの性能実測値も提示されたことで、デバイスの総合的な性能と競争力の高さが強調された。 本発表では、Claw 8 EX AI+の主な競合として、市場で先行するLenovo Legion GoやASUS ROG Allyなどが想定される。 これらの競合製品との比較において、MSIは自社製品が熱設計電力（TDP）設定や冷却性能、バッテリー持続力で優位にあると述べた。

具体的には、80Whと大容量のバッテリーを実装しながら785gと軽量化を両立させた点や、可変リフレッシュレート対応の8型WUXGAディスプレイにより、ゲーム体験とポータビリティを高いレベルで融合させた点が特徴として挙げられた。 さらに、最大32GBのRAMとM.2 2280 SSDに対応したストレージ拡張性も、競合製品との差別化要素として強調されている。

Intelとの密接な協業により、Arc G3 Extremeプロセッサの性能を最大限引き出すための専用チューニングとソフトウェア最適化が施されており、これが性能面での凌駕につながっていると説明された。 実際のベンチマーク結果では、『F1 2025』を含む複数のAAAタイトルにおいて、設定と解像度に応じて高いフレームレートを維持可能であることが示された。 記者説明会の内容は、技術的な詳細と市場戦略の両面に及んだ。 MSIは、三代にわたるClawシリーズの進化を通じて、ハンドヘルドゲーミングPC市場での存在感を強化してきた。

初代Claw A1MがIntel Core Ultra（Meteor Lake）をいち早く採用したことで市場に参入し、第二代のClaw 8 AI+およびClaw 7 AI+でIntel Core Ultra シリーズ2（Lunar Lake）へと移行。 そして今回の第三世代でIntel Arc G3 Extremeを搭載することで、グラフィックス性能に特化した新しい方向性を示した。 この連携は、Intel側からも重要なローンチパートナーとして位置づけられており、両社の戦略的パートナーシップの深化がうかがえる。

今後、AI機能の強化やクラウドゲーミングとの統合など、ハンドヘルドデバイスの可能性を広げる展開が期待される。 MSIは、高性能とポータビリティを両立した真のゲーミングハンドヘルドを目指すユーザーに対して、Claw 8 EX AI+を有力な選択肢として提示した





pc_watch / 🏆 44. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

MSI Claw 8 EX AI+ Intel Arc G3 Extreme ハンドヘルドゲーミング ゲーミングPC ポータブルゲーミング Intel 新製品発表

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MSI、COMPUTEX 2026で新製品を発表 Arc G搭載Claw 8 EX AI+や40周年記念Titanなど台湾MSIはCOMPUTEX 2026で、Intelの最新Arc Gシリーズ・プロセッサーを搭載したポータブルゲーミング機「Claw 8 EX AI+」、創立40周年記念ゲーミングノートPC「Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic」、Vincent van Goghコラボの「Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition」など複数の新製品を発表した。高性能AI対応デバイスと特別デザインの融合が特徴で、新Katana・VentureシリーズやMLG Editionも登場。

Read more »

MSI、Core Ultra 5とRTX 5060 Ti搭載のエントリー向けゲーミングPCエムエスアイコンピュータージャパン(MSI)は、ゲーミングPC「MAG Infinite S AI」...

Read more »

MSIがCOMPUTEX 2026で新製品ラッシュ 40周年記念ノートPCやAIデバイスを公開MSIはCOMPUTEX 2026で40周年を記念し、革新的なコンピュータ技術を搭載した新製品を発表。Titan 18 HX Dragon Edition Draco EpicやMSI Claw 8 EX AI+など、次世代型デバイスが登場。

Read more »

MSI 40周年を記念し、特別技術展示会を開催エムエスアイコンピュータージャパン株式会社のプレスリリース（2026年6月3日 07時08分）MSI 40周年を記念し、特別技術展示会を開催

Read more »

競合比40%高速で消費電力は半分。Intel新GPU「Arc G3」が示す圧倒的な自信Intelは、6月2日(台湾時間)に開幕したCOMPUTEX 2026に参加し、CEOのリップ・ブー・タン氏が午後に行なわれた基調講演に登壇した。

Read more »

Intel Arc G3搭載で注目のMSI新型携帯機「Claw 8 EX AI+」、競合を圧倒MSIは5月31日(台湾時間)にIntelと共同で記者説明会を開催し、Intelのハンドヘルドゲーミ...

Read more »