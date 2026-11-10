MSIが新機能搭載の27インチ5Kゲーミングモニターを発売

MSIは5K解像度と300Hzリフレッシュ率を両立させた新モニター「MAG 271KPD7」を発表した。クリエイティブ用途とゲーミングの需要に応える画期的なスペックの詳細と市場への影響について解説する。

MSI は27インチの ゲーミングモニター 「 MAG 271KPD7 」を発売した。この製品はクリエイティブ用途で主流の5K解像度と、競技用として高評価の300Hzリフレッシュレートを両立させた初のモデルである。

5Kと300Hzを切り替えるデュアルモードウルトラ

MSI初となる「デュアルモードウルトラ」機能を搭載し、ユーザーの用途に合わせて解像度とリフレッシュレートを切り換えることができる。最大の特徴は5K（5120×2880ドット）で75Hzで使用できる点と、WQHD（2560×1440ドット）で300Hzに切り替えることができる点にある。

Also read 冷蔵庫・冷凍庫へのサイバー攻撃はイランによるものだとフランス外相が非難

5Kモードは4K（3840×2160ドット）よりも高精細で、26.9インチで218PPIというRetinaクラスの画素密度を実現している。これにより、27インチの4Kモニターと比較して約77%も多い情報量を表示できる。ブラウザーの小さな文字やアイコンの輪郭もシャープで、ドット感を一切感じさせない描写が可能だ。

一方でWQHDモードに切り替えると、描画負荷が下がり高フレームレートが得やすくなる。AIデュアルモード機能が解像度の切り替えに合わせてリフレッシュレートを自動検出し最適化する。これにより、Windowsの設定を細かく調整する必要なく、即座に最適な状態へと移行できる。

Advertisement

戦略的ゲームプレイと画面モードの柔軟性

5K/75Hzモードは、高精度な描写が求められる戦略ゲームやオープンワールドRPGに適している。Cities: Skylines IIのようなタイトルでは、細かな文字も読み取りやすく、没入感のある世界観を楽しめる。格闘ゲームのように60Hzが基本となるタイトルでも、違和感なくプレイできる範囲だ。

対戦ゲームで反応速度を優先する場合は、WQHD/300Hzに切り替える。応答速度は0.5ms（GTG、最小値）と非常に高速であり、Rapid IPS液晶パネル特有のキレのある描写を実現している。AIビジョン機能が映像のシーンに合わせてコントラストと彩度を自動調整するため、暗いシーンでも状況把握が容易になる。

また、表示領域を24.5インチ相当に絞り込むモードも用意されている。OSDメニューから切り替え可能で、格闘ゲームやシューティングゲームなど、視線を動かさずに画面全体を把握したい競技性の高いタイトルで重宝する。普段は5Kの広い画面で楽しみ、対戦時だけ画面を絞る使い分けが可能だ。

技術的仕様と実用性のバランス

モーションブラー軽減機能「SLMB Sync」を有効にすると、映像のコマとコマの間にフレームを挿入することで残像感が抑えられる。FreeSync Premiumにも対応しており、対応するグラフィックスボードと組み合わせれば、カクつきやティアリングのない滑らかな表示が得られる。

Advertisement

AI Menu機能を使えば、ゲームごとに各種設定を登録しておき、起動時に自動適用できる。プロファイルのエクスポートやインポートも可能で、お気に入りの設定を共有したり、新しいモニターへ引き継いだりする際にも便利だ。

デュアルモードを切り換える際には、アプリケーションの再起動が必要になる場合がある。タイトルを起動する前にモードを切り換えておくことで、スムーズにプレイを始めることができる。この製品は、高解像度と高リフレッシュレートの両方を求めるユーザーにとって、極めて有用な選択肢となるだろう。