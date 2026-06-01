MSI、KatanaおよびVentureシリーズを復活、地域限定Crosshair 16 HX MLG Editionなど新製品を発表

MSIは、新たなKatanaシリーズ、Ventureシリーズ、地域限定モデルCrosshair 16 HX MLG Editionを発表。北天の星座Dracoにインスパイアされたデザインや、フィンセント・ファン・ゴッホの芸術作品をモチーフにしたPrestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Editionなど、多様なユーザーニーズに対応する多彩なラインナップを展開。インテルおよびNVIDIAの最新プラットフォームを搭載し、ゲーミングからクリエイティブワークまで高いパフォーマンスを提供する。

待望の Katana シリーズ、 Venture シリーズが復活。 さらに地域限定モデルとして Crosshair 16 HX MLG Editionを展開。 ゲーミングから生産性まで、多様なニーズに対応する製品群を拡充。

北天を支配する星座「Draco」にインスパイアされた本モデルは、揺るぎない力と威厳を象徴するデザインを採用。 精密な金属エッチングにより繊細なテクスチャーを刻み込み、さらに陽極酸化処理によってカラーを金属内部に浸透させることで、高い耐久性と光の変化に応じた奥行きのある輝きを実現しています。 コレクターズ仕様として、ゲーミングマウス、マウスパッド、コレクターズコインを含む特別バンドルも用意され、その希少性とプレミアム性をさらに高めています。

パフォーマンス面においては、インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 290HX PlusとNVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPUを搭載し、デスクトップ級の処理能力を発揮。18インチの4K+（3,840×2,400）、240Hz Mini LEDディスプレイが圧倒的な映像美と滑らかな描画を実現し、ゲームからクリエイティブワークまで卓越した没入体験を提供します。 性能・設計・エンジニアリングすべてにおいて妥協のない仕上がりで、ゲーマー、クリエイター、プロフェッショナルの要求に応えます。

Claw 8 EX AI+は、インテル® Arc™ G3 Extreme プロセッサーを搭載した世界初のポータブルゲーミングPCです。 最新のインテル Xe グラフィックスアーキテクチャと、XeSS 3 + Multi-Frame Generation（MFG）により、高フレームレートと滑らかな描画、優れた応答性を実現しています。 さらに再設計された筐体は、長時間のプレイでも快適なエルゴノミックグリップを備えています。 ホール効果トリガー＆スティック、改良されたバンパー、高応答Dパッドにより、より精密で直感的な操作を実現し、没入感を一層高めます。

ソフトウェア面では、直感的なXboxモードに対応し、ゲームの起動や再開をスムーズに実行可能。 刷新されたクイック設定機能により、Multi-Frame Generationやフレーム制御などを簡単に調整し、最適なパフォーマンス設定へ切り替えられます。

【Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition：芸術の感性と、創造のためのテクノロジーを融合】 Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Editionは、MSI Artisan Collectionの最新モデルとして登場した、芸術とテクノロジーを融合したプレミアムノートPCです。 フィンセント・ファン・ゴッホの代表作「星月夜」と「ローヌ川の星月夜」にインスパイアされ、躍動的で力強い表現と、静謐で穏やかな夜景という二つの世界観をひとつのデザインに融合。

光と影のコントラストを通じて、芸術作品の美しさを現代的なテクノロジーデザインとして再解釈しています。 洗練されたクラフトマンシップと日常使いの実用性を兼ね备え、MSIが追求するプレミアムデザインとクリエイター志向の革新を体現。 持ち運びに適したコンパクトなボディで、日常の作業からクリエイティブワークまで幅広く対応する、高性能ポータブルノートPCです。 新しいKatanaシリーズ、Ventureシリーズに加え、Crosshair 16 HX MLG Editionを投入し、多様化するユーザーニーズに応えるラインアップを展開します。

新たなKatanaシリーズは、デザインを一新し、性能重視のアーキテクチャーを採用。 MSIのゲーミングDNAを継承しながら、安定したパワーと没入感あふれる体験を実現し、メインストリーム層に最適な一台へと進化しました。 Ventureシリーズは、最新のインテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサーを搭載し、日常的なコンピューティングに最適なバランスの取れた性能を提供します。

堅牢な冷却システムを採用することで、作業からエンターテインメント、軽めのクリエイティブ用途まで、幅広いシーンで安定かつ効率的なパフォーマンスを実現します。 Crosshair 16 HX MLG Editionは、パール調の仕上げを施したステラホワイトの筐体を採用し、光の変化によってほのかに浮かび上がるフレイムレッドの色合いが、ダイナミックで個性的なビジュアルを生み出します。

MSIオリジナルのマスコットキャラクター「MLG（Dragon Princess）」にインスパイアされたデザインは、ゲーミングカルチャー、テクノロジー、そして若々しい創造性を象徴し、ラインアップの中でも際立つ個性を演出します。 最新のインテル® Core™ Ultra プロセッサーとNVIDIA® GeForce RTX™ 50シリーズ Laptop GPUを搭載し、16インチの本体でAAAゲーム、コンテンツ制作、マルチタスクまで幅広く対応する高性能を実現。 これらの新製品により、MSIはAI PCラインアップのさらなる拡大を推進。

ゲーミング、クリエイティブ、プロフェッショナル用途において、実用的なパフォーマンス向上を実現するとともに、洗練されたエレガントな筐体デザインを融合しています





PRTIMES_TECH / 🏆 113. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

MSI Katana Venture Crosshair ゲーミングノートPC クリエイターノートPC AI PC

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AmazonでASUSのビデオカードが値下げAmazonでは、ASUSのビデオカードが値下げとなりました。PRIME GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 OC Editionは10万1,244円で購入できるほか、ASUS「GeForce RTX 5060 LP BRK 8GB GDDR7 OC Edition」は6万1,022円、GIGABYTE「GeForce RTX 5050 WINDFORCE OC 8G」は4万5,236円で購入できる。

Read more »

「ニコニコ生放送」がSummer Game Fest 2026を日本語字幕付きで生放送決定株式会社ドワンゴは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」にて、日本時間6月6日（土）午前6時より、米国カリフォルニア州・ハリウッドで開催されるゲームの新作発表イベント「Summer Game Fest 2026」と併催イベント「Day of the Devs Summer Game Fest Edition」の模様を、リアルタイム生成の日本語字幕付きで生放送することを発表した。ゲームジャーナリストのジェフ・キーリー氏が主催する本イベントは今年で7回目を迎え、会場をアカデミー賞授賞式で知られる「ドルビー・シアター」に移して開催される。世界初公開情報やサプライズを含む120分のプログラムが期待され、ニコニコのコメント機能でユーザー同士が反応を共有しながら楽しむことが可能だ。

Read more »

株式会社ドワンゴ、Summer Game Fest 2026とDay of the Devsを日本語字幕付きで生放送株式会社ドワンゴは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」にて、日本時間6月6日午前6時より、米国ハリウッドで開催されるゲーム新作発表イベント「Summer Game Fest 2026」と併催イベント「Day of the Devs Summer Game Fest Edition」を、ポケトーク提供の「Sentio」によるリアルタイム日本語字幕付きで生放送する。ゲームジャーナリストのジェフ・キーリー氏が主催する本イベントは今年で7回目となり、全世界から50社以上のゲームデベロッパー・パブリッシャーが参加。会場はドルビー・シアターに移し、ワールドプレミアやサプライズ発表が期待される。ニコニコのコメント機能でユーザー同士のリアクション共有も可能。

Read more »

RTX 5060の17型ゲーミングノートが15％オフ、MSI「Katana 17 HX B14W」／Amazonスマイル SaleAmazonスマイル Saleで、MSIの17.3型ゲーミングノートPC「Katana 17 HX B14W」が209,800円で販売中である。参考価格246,182円から15％オフとなり、RTX 5060 Laptop GPUとWQHD／240Hzディスプレイを搭載する。

Read more »

Ryzen AI 9の高性能ミニPCが4万4千円引き、ビデオカードも増設可 [Sponsored]Amazonで販売されているRyzen AI 9 HX 470を搭載するミニPC「ACEMAGIC F5A」が、クーポンコード「9GPV2HWH」の適用により、4万4,000円引きの22万5,998円で購入できる。クーポンはカート投入後のレジ決済前に使用可能。割引期間は6月4日まで。

Read more »

MSI、COMPUTEX 2026で最新PCパーツを一挙発表！エムエスアイコンピュータージャパン株式会社のプレスリリース（2026年6月1日 09時00分）MSI、COMPUTEX 2026で最新PCパーツを一挙発表！

Read more »