MSI、COMPUTEX 2026で新製品を発表 Arc G搭載Claw 8 EX AI+や40周年記念Titanなど

台湾MSIはCOMPUTEX 2026で、Intelの最新Arc Gシリーズ・プロセッサーを搭載したポータブルゲーミング機「Claw 8 EX AI+」、創立40周年記念ゲーミングノートPC「Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic」、Vincent van Goghコラボの「Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition」など複数の新製品を発表した。高性能AI対応デバイスと特別デザインの融合が特徴で、新Katana・VentureシリーズやMLG Editionも登場。

台湾 MSI は6月1日(現地時間)に、台湾・台北市で開催される COMPUTEX 2026 の開幕に合わせて記者会見を行い、新製品を発表した。 Intelが先日発表した最新の Arc G シリーズ・プロセッサーを搭載したポータブル ゲーミング 機「Claw 8 EX AI+」、 MSI の創立40周年を記念した ゲーミング ノートPC「Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic」、14型Prestigeの特別版「 Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition」などが披露された。

Claw 8 EX AI+は、Intelの最新SoC「Arc Gシリーズ・プロセッサー」を採用し、最上位のArc G3 Extremeを搭載している。 メモリは最大32GBのLPDDR5xオンボード、ストレージはM.2 2280を採用し、将来的なユーザーによるSSD交換を可能にする設計だ。 一方、Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epicは、Titan 18 HXをベースに、CPUをCore Ultra 9 290HX Plusに強化。

NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU(24GB GDDR7)、96GBメモリ、合計6TBのSSD、18型4K+(3,840×2,400ドット/120Hz)ディスプレイという豪華仕様で、「沈むことのないドラゴン座から着想を得た特別デザイン」をパームレストや天板に施している。 MSIの日本法人Xアカウントは同様のDragon Edition Draco Epicマザーボードの登場も予告しており、COMPUTEXで公開される可能性が高い。

その他、CESで既に発表済みのPrestige 14 Flip AI+に Vincent van Goghの特別塗装を施した「Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition」、新型ゲーミングPC「Katanaシリーズ」「Ventureシリーズ」、MSIのオリジナルマスコットMSI MLGの特別塗装が施された「Crosshair 16 HX MLG Edition」なども発表された。 COMPUTEX 2026では、AI対応プロセッサーを核とした高性能ゲーミング・クリエイター向け機器が多数展示され、MSIの技術力とデザイン性の融合が強調されている





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