MSI、BICYCLE-E MOBILITY CITY EXPO 2026に出展 最新DC急速充電器「Hyper 50 Dual」を国内初公開

MSI、次世代モビリティ展示会で最新EV充電ソリューションを展示。新DC急速充電器の国内初公開を含め、エネルギーマネジメントシステムと連携した幅広い製品群を披露し、スマートな充電環境を提案。

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社（以下、 MSI ）は、2026年6月10日（水）から6月11日（木）まで新宿住友ビル三角広場で開催されるモビリティ総合展示会「BICYCLE-E・MOBILITY CITY EXPO 2026」に出展する。

本展示会は、次世代の交通手段と街のインフラをテーマに、世界中から企業や研究機関が集まる重要なイベントである。 MSIは、電気自動車（EV）充電ソリューションのリーディングカンパニーとして、最新技術を結集したブースを展開し、来場者に未来のスマートモビリティ社会を体感できる機会を提供する。 ブースでは、新製品である50kW DC急速充電器「Hyper 50 Dual」を国内初公開する。 この Charger は、高効率な充電性能とコンパクトなデザインを両立させており、限られたスペースでも高性能な充電を実現する。

複数の車両への同時充電や、多様な設置環境への柔軟な対応が可能で、公共施設、商業施設、企業の駐車場など、幅広い用途をカバーする。 また、家庭用および商業用向けのAC普通充電器「EVシリーズ」と「Ecoシリーズ」、さらにエネルギーマネジメントシステム「MSI eConnect」と連携した総合ソリューションも展示する。 これらは、個人宅から大規模な法人施設まで、あらゆる利用シーンに合わせたスマートで効率的な充電環境を提案する。 主な展示製品の詳細を見ると、技術的な完成度の高さが際立っている。

まず、「MSI EV Premium AC普通充電器『MSI EVシリーズ』」は、ISO 15118国際規格に対応し、「プラグ＆チャージ」機能を備えている。 これにより、EVを接続するだけで車両認識と自動認証が行われ、スムーズに充電を開始できる。 JARI認証も取得しており、最大9.6kWの充電性能とスタイリッシュなデザインを併せ持つ。 充電ケーブルは5mまたは7.5mから選択可能で、モバイルアプリや7インチディスプレイの搭載、クラウド／オンプレミス型エネルギーマネジメントシステムとの連携にも対応する。

さらに、QRコードやRFIDカードによる認証、充電スケジューリングといった多彩な機能を備え、住宅から商業施設まで幅広いニーズに応える。 次に、「MSI Ecoシリーズ」は、3方向からの電源入力に対応した施工性に優れるAC普通充電器である。 コンパクトな筐体ながら最大9.6kWの高出力を実現し、設置業者や運営者の施工・運用効率化に貢献する。

一方、ポータブルEV充電器「MSI EZgo」は、家庭だけでなく旅行先でも手軽に使用できるのが特徴で、最大3.2kWの充電性能を備え、1.8インチディスプレイで充電状況を確認できる。200V EV専用コンセントがあれば、さまざまな場所で簡単に充電可能だ。 最後に、エネルギーマネジメントシステム「MSI eConnect」は、EV充電ステーションの電力効率最適化と運営管理を総合的にサポートする。

クラウドまたはオンプレミス環境を通じて、オペレーターや施設管理者による遠隔モニタリング・制御を実現し、動的負荷分散、時間帯別料金設定、会員管理、ナンバープレート認証、API連携による外部システム統合など、多様な機能を備えている。 これにより、電力コストの削減と運用の効率化を図りながら、ユーザー体験を向上させることができる。 MSIは、今回の出展を通じて、自社の包括的なEV充電ソリューションの全体像を国内外の関係者にアピールし、企業や自治体、一般消費者との交流を深める。

展示会は、モビリティ分野の最新技術やトレンドを一堂に集める場として、持続可能な交通社会の実現に向けた重要な役割を果たしている。 MSIの技術革新は、単なる充電器の提供ではなく、エネルギーの賢い活用とスマートシティ構想への貢献を目指している





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MSI EV充電器 Hyper 50 Dual MSI Econnect BICYCLE-E MOBILITY CITY EXPO 2026

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