MOSKIN富士スピードウェイ教習：GRヤリスで腕を磨く本格ドライビングレッスン

鹿島氏らプロレーサーが指導するMOSKINの富士スピードウェイ教習で、GRヤリスのiMT機能を活用しウェットからドライへの移行体験。プロフェッショナルなインストラクターによるマンツーマン指導で運転技術の向上を目指す実例。

MOSKIN が開催する 富士スピードウェイ での ドライビングレッスン では、参加者が所有車両では体験できない全開走行を安全かつ効果的に習得できる仕組みが用意されている。このプログラムは、急制動やスラローム走行において初心者が抱きがちなおっかなびっくりな走りを改善し、スムーズな加速と減速、そして的確なコーナリング技術を身につけることを目的としている。

鹿島氏らプロレーサーのリアルタイム指導

今回の教習をリードしたのは、F3やスーパー耐久への参戦経験を持つレーサーの鹿島氏を筆頭とする4名のインストラクター陣である。猪爪杏奈選手やいとうりな選手、岩岡万梨恵選手ら全日本ジムカーナやスーパー耐久で活躍するプロが指導に当たり、参加者の走行中にリアルタイムでアドバイスを送った。車内に設置された無線機を通じて届く指示は、ハンドルの切り方、ブレーキのタイミング、そしてタイムロスやスピンといったトラブルの根本原因をその場で指摘するもので、運転手がすんなりと理解できる内容だった。

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走行を終えてゴール地点からスタート地点へ向かう待機列の間にも、別のインストラクターが駆け寄り、その時点の課題を補強したり、異なる視点からの助言を行ったりした。このように走行ごとに自身の課題を自覚し、アドバイスを取り入れて次のセッションで試し、さらに新たな課題を見つけるというサイクルを積み重ねることで、参加者は少しずつ納得のいく走りを構築していく過程を体験した。

GRヤリスのiMT機能とウェットからの順応

筆者が試乗したトヨタのGRヤリスは、バランスの取れたコース設定と相まって、軽快な車体性能とカスタムされた足回りの恩恵を最大限に受けられた。片輪が浮くほどのグリップ力と、アクセルを踏み込むだけで感じる適切なパワー感は、スポーツ走行を楽しむ上で理想的な組み合わせだった。ただし、S字セクションなどでは2速では失速してしまうため、コーナリング中にクラッチとシフト操作を行う技術が求められた。

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手も足も出るほどの慌ただしさの中で、GRヤリスに備わるiMT（インテリジェントマニュアルトランスミッション）の存在が大きな助けとなった。この機能は、ヒール＆トゥ操作ができないドライバーでもブリッピングを不要にする変速サポートを提供しており、スムーズなシフトダウンを可能にした。また、当日は快晴ながらもMOSKINとして初めて散水車を用いたウェット路面プログラムが導入されており、序盤から中盤は濡れた路面、後半は乾いた路面で走行する構成だった。滑りやすいウェットから始めて徐々に慣れ、最終的にドライ走行を楽しむこのプロセスは、全力走行に慣れていない参加者にとって負担が穏やかで効果的な適応プロセスであった。

参加者の満足と技術向上の実感

MOSKINの布川氏によると、最初は慎重に走行していた参加者も、コースが温まるにつれてスピンするなど大胆な動きを見せ、最後にはヘトヘトになりながらも大満足で帰っていくという。筆者自身も、少し慣れたと感じた瞬間に見事にスピンしてしまったという体験を経て、所有車両では決して味わえない貴重な感覚を掴むことができた。プロのインストラクターから怒られるどころか絶賛されるという驚きの体験は、レンタル車両という環境がもたらす気兼ねのない楽しさの証とも言えるだろう。

参加者の一人は、クルマの限界性能を引き出す過程で車体や自身の反応の気づきが多く、日常の運転技術向上にもつながるとし、再参加を望んだ。別のご夫婦では、夫がGRヤリスを所有目的でこのプログラムに参加し、実際に購入するかを判断するための本気の試乗とした。奥様の鋭い視線がそれを示唆しているようだが、スポーツ走行を楽しみつつ購入検討のための真剣な体験の場としても、MOSKINのレッスンは有効な選択肢である。

富士スピードウェイの広大さと初心者への提案

会場となった富士スピードウェイの駐車場は、参加台数に対して十分以上の広さを確保しており、コース設計にも余裕があった。スラローム走行は1台ずつ行われるため、他の参加者に迷惑をかけずに自分のペースで練習できる点も魅力だ。セッション時間は20〜25分間で周回は3〜4回ほどだが、合計4セッションあり全力走行は体力を削るため、楽しみながらも必死に課題消化に取り組む参加者が多かった。他の人に迷惑がかかるのではないかと不安を抱く人にも、MOSKINのドライビングレッスンは安心してチャレンジできる環境を提供している。