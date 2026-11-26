プレスリリース MODELLISTA、「TOKYO AUTO SALON 2027」に出展

・「TOKYO AUTO SALON 2027」MODELLISTA特設サイトを公開し、今後情報を追加 株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメントは、2027年1月15日（金）から17日（日）の３日間、 幕張メッセ（千葉県千葉市）で開催される「TOKYO AUTO SALON 2027」に、MODELLISTAブランドで出展します。

出展に先立ち、本日、「TOKYO AUTO SALON 2027」MODELLISTA特設サイトを公開しました。 (MODELLISTAは近年、「上質」「洗練」「五感に響く機能」をテーマにし、「幾何学的×有機的＝近未来的な造形」を表現したデザインコンセプト「GEOMETRICAL organic（ジオメトリカル オーガニック）」を取り入れながら、ブランド価値の創造に取り組んでいます。

Advertisement

前回の「TOKYO AUTO SALON 2026」で展示したLEXUS ES MODELLISTAに続き、今回もこの考え方のもと、2台の展示車両を通じて近年の「TOKYO AUTO SALON」で示してきたMODELLISTAの進化を表現します。 また、車両展示に加え、ご来場の皆様にMODELLISTAのお届けしたい上質・洗練な世界観を五感でお楽しみいただける特別企画も実施します。 特別企画などの詳細については12月下旬に、「TOKYO AUTO SALON 2027」MODELLISTA特設サイトで公開します。