MODE-1 PARTNERS、コーポレートサイトを全面リニューアル 3フェーズの成長支援モデルを可視化

MODE-1 PARTNERS株式会社がコーポレートサイトを全面リニューアル。当事者意識を強調し、3フェーズの成長支援モデルと86億円超の支援実績を公開。

MODE-1 PARTNERS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：岩世祐生）は、 コーポレートサイト （https://m1.satellite-holdings.co.jp/）を全面 リニューアル したことを発表した。

本リニューアルでは、同社のスタンスである「代行ではなく、グロースパートナー。 」を軸に、3フェーズの成長支援モデルと豊富な支援実績を再整理し、クライアントの事業成長に当事者として伴走する姿勢をより明確に打ち出している。 MODE-1 PARTNERSは、クライアントの事業に対し、経営者と同じ目線で数字を分析し、集客・営業・商品設計・仕組み化まで一緒に手を動かすことを特徴とするグロースパートナーだ。 今回のリニューアルでは、第一に、この「当事者意識」を全面に押し出したメッセージを強化。

第二に、支援モデルを3つのフェーズに分けて可視化した。 Phase 01は「FIX PARTNER（課題を洗い出し、土台を整える）」、Phase 02は「GROWTH PARTNER（集客・販売の仕組みをつくる）」、Phase 03は「SCALE PARTNER（伸び続ける構造をつくる）」とし、各段階に応じた伴走支援を明確に示している。 第三に、支援実績を大幅に拡充。

累計売上貢献額は86億円を超え、創業時から伴走した事業では、パーソナルトレーナー事業を3年で年商3.2億円、サロン向けマーケティング支援事業を2年で年商2.2億円、キャリア支援サービス事業を2年で年商1.7億円まで成長させた実績を掲載。 さらに、単発の成果として、営業体制ゼロから1ヶ月で月商858万円を達成したケースや、月商500万円の事業を1ヶ月で4,198万円（広告ROAS1,746%）に拡大した事例など、業種を問わず事業を丸ごと伸ばした具体的な数字を公開している。

代表取締役の岩世祐生氏は、「私たちは、部分的な外注ではなく、事業を丸ごと見る当事者でありたいと考えています。 今回のリニューアルでは、その考え方と支援の実態を、より分かりやすくお伝えできるよう刷新しました。 これからも事業を伸ばしたい経営者の成長に、共に向き合い続けます」とコメント。 同社は今後も、中小企業からスタートアップまで幅広いクライアントの成長を加速させるため、グロースパートナーとしての役割を強化していく方針だ。

サイトでは、各フェーズの詳細な支援内容や問い合わせフォームも充実させており、事業成長に課題を感じる経営者にとって有益な情報が得られる構成となっている





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事業成長 コーポレートサイト リニューアル グロースパートナー 支援実績

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