MLSプレーオフでコロンバス・クルーがインテル・マイアミを3-0で下した試合分析。メッシの存在に注目が集まるも、マイアミの組織立った守備の欠如や戦術的な混乱が露呈。一方、クルトワ監督率いるクルーはショートパスをつないだ攻撃で圧倒し、カンファレンス準決勝進出の強力なアピールとなった。

センターバックからMF、FW、別のMF、そして再びMFへ。 タハ・ハブルーンは顔を上げ、選択肢を見極めるだけでよかった。 コロンバスがマイアミのお粗末な守備をあまりにも簡単に突破できたことに、少しばかり驚く余裕さえあったかもしれない。

そして、ボールをゴールに流し込んだ。 サウスビーチで3-0と圧勝したクルーにとって、これが2点目だった。 だが、反論も成り立つ。 第一に、マイアミは11人のときに先制を許した。

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第二に、サッカーチームには優れた選手がいて、その能力を発揮することがある。 例えばメッシが約23メートルからのFKを曲げて決められるのと同じように、GKも危険なシュートを指先で止められる。 この2つは両立する。 そして、動かしがたい事実がある。