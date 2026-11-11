MLS2026年視聴者720万人、93%増で史上最高水準

メジャーリーグ・サッカー（MLS）は2026年の週間平均視聴者数が推計720万人に達し、前シーズン比93%の大幅な増加を記録した。ワールドカップ効果とデジタル展開が好調。

メジャーリーグ・サッカー（ MLS ）は、2026年シーズンのメディア到達規模において歴史的な成長を示したと発表した。ストリーミング配信およびテレビ放送を通じた試合のライブ中継の週間平均延べ視聴者数は、推計で720万人に達した。この数字は、直前のシーズンと比較して93%という劇的な増加率を示している。

視聴数93%増の背景と具体的な記録

この720万人という週間平均視聴者数の内訳には、Apple TVにおける独占配信枠や、米国およびカナダでの主要テレビ放送パートナーによる放送、さらに海外市場向けのデジタルプラットフォームでの視聴が含まれている。MLS側は、これら全てのチャネルを統合した総合的な指標としてこの数値を発表した。

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特に注目を集めたのは、7月17日に開催されたナッシュビルSC対アトランタ・ユナイテッドの一戦である。この試合はFOX系列で生中継され、58万7000人の視聴者を獲得した。これは同局がMLSレギュラーシーズンの試合を放送してきた中で、2020年の開幕週末以来となる最高の視聴者数を記録したものである。

スタジアム動員と若年層の関心高まり

オンライン視聴だけでなく、スタジアムへの観客動員も極めて好調であった。MLSレギュラーシーズン全体の累計来場者数は1120万人を超え、リーグ創設以来2番目に多い数字となった。1試合あたりの平均動員数は2万2063人であり、多くのクラブが過去最高の記録を更新する事態となった。

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単独開催試合における観客動員数の上位10試合のうち、3試合が2026年に開催されている。また、6つのクラブが特定の試合で自身のチームとしての観客動員記録を更新しており、ファンベースの拡大が物理的な会場でも明確に確認できる状況だ。

ワールドカップ後の人口統計学的変化

MLSは、2026年FIFAワールドカップによる中断期間を経て、視聴者層の人口統計学的に変化が生じたと報告している。FOXとFS1で放送されたレギュラーシーズンの試合を対象とした分析では、大会前の試合と比較して、18歳から34歳の男性視聴者が45%増加したことが明らかになった。

同年齢層の成人視聴者全体においても、18%の増加が確認されている。これは、ワールドカップという大きな国際イベントが、国内のプロサッカーリーグに対する若年層の関心を長期的かつ定着させるきっかけとなったことを示唆しているデータである。

ソーシャルメディアとデジタルエンゲージメント

デジタル領域での活躍も目覚ましく、MLSおよび各クラブが2026年レギュラーシーズン中にソーシャルメディア上で獲得したインプレッション合計は191億件に達した。これは2025年から18%の増加であり、エンゲージメント総数も13%増の8億3800万件となり、過去最高を更新した。

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MLS公式アカウント単体でも、インプレッションが44%増の59億件、エンゲージメントが47%増の2億2500万件を記録した。動画再生回数は11%増の58億回、公式サイトMLSsoccer.comのページビューは28%増の6500万件となった。

commissionerの見解と将来展望

これらの成果を受け、MLSのドン・ガーバーコミッショナーは、2026年ワールドカップによって国内サッカーへの関心がさらに高まるとの見方を示した。MLSのファンの平均年齢は39.6歳であり、米国の主要な男子プロスポーツリーグの中で最も若い層を擁している点も強みとなっている。