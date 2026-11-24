Apple TV解説者モーリス・エドゥは、MLSのサポーターズ・シールドとプレーオフの意義を解説し、ナッシュビルSCやLAFC、セントルイスATTACの現状とプレーオフの行方について力強い見解を示した。

Apple TVの解説者である モーリス・エドゥ は、メジャーリーグサッカー（ MLS ）のプレーオフへ向けた高揚感を表明した。2007年に MLS 最優秀新人選手賞を受賞し、長く米国代表のMFとして活躍してきたエドゥは、このリーグにおける勝利の重みを熟知している。レギュラーシーズンを通じて培われた強さは、試合の重要性が増すポストシーズンでも変らない要素だと強調している。

サポーターズ・シールド対プレーオフの思想

レギュラーシーズン最多勝ち点を記録したチームに贈られるサポーターズ・シールドの意義は、エドゥにとっても無視できないものだ。しかし、プレーオフはそれとは異なる別次元の競技であると語った。プレーオフは常に面白さがあり、競技の特性上、大きく二つの考え方が存在するのが興味深い点だと述べた。

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一つ目のグループは、サポーターズ・シールドの獲得こそが真の王者の証だと考える人々だ。34試合を通じて実力を示し、最も強いチームであることを証明したと考え、例えばナッシュビルSCが最も強いと評価する立場を指す。レギュラーシーズンの安定性が全てを物語ると主張する。

一方、アメリカのスポーツ文化やプレーオフのシステムにより魅力を感じる人々も存在する。まず出場権を獲得し、勝ち進んで勢いと短期決戦ならではの力によって成功を収めればよいという考え方だ。レギュラーシーズンの成績よりも、ポストシーズンでの展開力が勝敗を分けると考えるスタンスである。

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ナッシュビルSCの多彩な勝利パターン

エドゥは約6週間前にシカゴでのナッシュビルSC戦を実況・解説しており、スタジアムでの直接観戦とテレビ中継では視点が大きく異なると指摘した。テレビ画面ではボールを持っていない選手たちの動きが明確に見え、ゲームの細かな要素や構成が理解できると語った。彼らはその瞬間に圧倒されたという印象を抱いた。

ナッシュビルSCが支配できない局面は一つもなかったとエドゥは分析した。チームにはプランA、プランB、プランCと複数の勝利パターンが存在する。美しいサッカーで勝利を収めることも可能であり、泥臭く戦うことでも勝つことができる。試合を支配された状況でも、失点を許さずに粘り強く戦い続ける能力を持っている。

さらに、違いを生み出せる選手の力によって1点差をつけて勝利できる精神力も備えている。デビッド・ゴメス・パラジョス（DP）という選手は全員、確実に結果を出しているエドゥはLAFCに対して強い愛着を持っており、その気持ちはこれからも変わらないと明言した。多くの人々と同じように、LAFCの継続的な成功を見てみたいと願っている。

LAFCのデニス・ブアンガとセントルースATTACの復活

エドゥはリオン・メッシを除けば、デニス・ブアンガこそがリーグ最高峰の1対1の選手だと考えている。これは確信に近い視点だ。ブアンガは本当に恐怖を感じる選手であり、彼が1対1でボールを持ち、仕掛けるためのスペースを確保した瞬間、リーグのどのDFに聞いても、それ以上に警戒すべき選手はいないと答えると断定した。

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MLSカップ優勝後に少し不調に陥っていたセントルースATTACだが、ヨアン・ダメがチームに与える影響は計り知れない。ダメがチームにどのような戦い方と自信を持たせ、どのようにプレーを導いているかを注視する必要がある。すでにタイトル獲得という大きな目標を一つ達成しているチームである。

目標達成後の反動でパフォーマンスが落ち込んだ時期があったものの、今回の代表ウィークで立て直す重要な機会を得たとエドゥは見ている。彼らは倒すのが非常に難しいチームへと進化していると感じている。不調を脱し勝ち星を重ね、その勝利が積み重なることでチームに変化が訪れるだろう。

勝つことを忘れかけていたチームが、再び勝ちを積み重ねることで『勝つ味を少し思い出した』という感覚を取り戻す。MLSカップの奪還も可能ではないかという自信が、今の彼らにはあるはずだ。エドゥは彼らがそう考えているに違いないと結論づけ、ポストシーズンでのさらなる躍進を期待している。