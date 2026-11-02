マイアミ・インタースティティがMLS歴代最多勝ち点に並んだ。ニューヨーク・レッドブルズとの競争は激化し、LAFCは監督解任後の不調が続く。

マイアミ・インタースティティ が MLS （メジャーリーグサッカー）の歴代最多勝ち点記録を更新する寸前の地位を獲得し、リーグ全体の注目を集めている。この快挙の背景には、世界的なスターである リオネル・メッシ の劇的なゴールと、チーム全体としての安定した勝利積み重ねがある。同クラブは、30年以上に及ぶリーグの歴史において、これまでにない成果を収めつつある。

メッシの魔法とベテラメの支援

試合の転機となったのは、ボックス内でのこぼれ球への関わり方だった。リオネル・メッシはボールを自分の方へ落とそうとしたように見えたが、実際はふわりとゲルマン・ベテラメのもとへ飛び、同選手が決めた。その直後、メッシは身をかわしてターンし、相手に当たってコースが変わったボールをゴール下隅へ叩き込んだ。このプレーにより、試合は残り10分で2-1となった。この一連の動きが、単なるアシストではなく、メッシの魔法とも呼べる存在を示す象徴となった。

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MLS歴代最多勝ち点の記録更新

マイアミ・インタースティティは、ニューヨーク・レッドブルズを破ることで、MLSの歴代最多勝ち点記録に並んだ。この記録は、30年以上に及ぶリーグの歴史において、これほどのことを成し遂げたチームがほかに存在しないことを意味する。来週行われる試合の結果次第で、この記録は確実に更新される。ナッシュビル・スクワッドのような機械のような強さを見せるチームと比較されることがあるが、マイアミの持つ話題性と人気は、ある意味で残念なほどに他を圧倒している。

カンファレンス最終節の争い

東カンファレンスの順位決定において、大きな転換点はすでに訪れた。ニューヨーク・レッドブルズ、NYCFC、トロントFCの3チームが今週末に勝つことができず、カンファレンス最終節の熱狂的な争いとなる可能性は消えた。この3チームはいずれも先週末に争いから脱落し、東カンファレンスの大勢はほぼ決した。これにより、マイアミ・インタースティティが首位で終える方向性が固まりつつある。デニス・ブアンガの貢献度も含め、現在のチーム体制がこれほどの成功をもたらしていることは疑いない。

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LAFCの監督交替と不振

一方、LAFCは今季、悪いチームではないと評価できる。プレーオフに進出できる力があり、擁する攻撃陣の顔ぶれを考えれば、調子の良い日にはどんな相手とも渡り合えると感じているはずだ。しかし、問題は本来ならはるかに高い水準にあるべきことだ。1カ月前に解任されたマルク・ドス・サントスの起用は、今となっては惨憺たる人事に見える。この人事の変更が、チームのパフォーマンスにどのような影響を与えているかが問われている。

新監督の課題と将来展望

マルク・ドス・サントスの後任として昇格したシャビ・タマリットも、大きな改善をもたらしたようには見えない。LAFCのファンや関係者は、チームが本来持つポテンシャルを発揮できていない現状に不安を覚えている。来週の試合結果次第で、マイアミ・インタースティティの記録更新は確実なものとなる。LAFCは、監督交代後の再建が急務であり、プレーオフ進出に向けての立て直しが求められる状況だ。